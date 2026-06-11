Dünya Kupası Tarihinin En İyi 11'ini Seç!

Dünya Kupası heyecanı geri döndü ve asırlık tartışma yine alevlendi: Gelmiş geçmiş en iyi 11, kimlerden kurulur?

Lev Yaşin'den Buffon'a, Beckenbauer'den Maldini'ye, Maradona'dan Zidane'a, Pele'den Messi'ye... Kupa tarihine damga vuran efsaneler arasından seçim yapmak kolay görünebilir ta ki sahaya sadece 11 kişinin sığdığını fark edene kadar. Ronaldo'lardan hangisi? Orta sahada Xavi mi kalsın, Cruyff mu? Kararları sen vereceksin.

Kadronu kurup onayladığında iki şey göreceksin: senin 11'in ve diğer okurların oylarıyla şekillenen Halkın 11'i. Bakalım sen halkın sesi misin, yoksa bildiğin yoldan giden inatçı bir teknik direktör mü?

Beğendiysen kadronun görselini tek tuşla indirip X'te veya Instagram story'nde paylaşabilirsin, bakalım arkadaşların kaç oyuncuna itiraz edecek. 👇