Dünya Kupası Tadında: Tüm Zamanların En İyi Rock Grubu Kim?
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Dünya kupası kadar heyecanlı bir Onedio anketine hazır mısınız? Bu sefer odağımızda gelmiş geçmiş en iyi ve en efsanevi rock grupları var. Unutma tek bir seçim hakkın var...
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Zor bir soru biliyoruz... Ama iyi düşün ve seçimini yap! En iyi rock grubu hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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