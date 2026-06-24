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Dünya Kupası Tadında: Tüm Zamanların En İyi Rock Grubu Kim?

etiket Dünya Kupası Tadında: Tüm Zamanların En İyi Rock Grubu Kim?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 19:01
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Dünya kupası kadar heyecanlı bir Onedio anketine hazır mısınız? Bu sefer odağımızda gelmiş geçmiş en iyi ve en efsanevi rock grupları var. Unutma tek bir seçim hakkın var...

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Zor bir soru biliyoruz... Ama iyi düşün ve seçimini yap! En iyi rock grubu hangisi?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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