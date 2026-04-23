Dünya Kupası Öncesi Şok Gelişme! Milli Futbolcumuz Arda Güler Sakatlandı, Sezonu Kapattı!

Formasını giydiği Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre; milli futbolcumuzun arda adalesinde bir yaralanma tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan tetkikler sonucunda, oyuncunun sağ bacak biceps femoris (arka adale) kasında bir yaralanma tespit edilmiştir. Gelişmeler takip edilecektir.'

İspanyol medyasından AS'ta yer alan habere göre de bu sakatlık nedeniyle Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu ve iyileşme sürecinin yakından takip edilerek 2026 Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Benzer bir sakatlığın takım arkadaşı Éder Militão için de (sol bacak) rapor edildiği öğrenilmişti.