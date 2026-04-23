Dünya Kupası Öncesi Şok Gelişme! Milli Futbolcumuz Arda Güler Sakatlandı, Sezonu Kapattı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 14:30 Son Güncelleme: 23.04.2026 - 14:56

Real Madrid kulübü, milli futbolcumuz Arda Güler’in sakatlandığını ve sezonu kapattığını açıkladı. Haberlere göre; Arda Güler en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak ve milli takımımız ile forma giyeceği Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını yapacak.

24 yıl sonra katılmaya hak kazandığımız Dünya Kupası'na artık sayılı günler kala milli futbolcumuz Arda Güler'den gelen haber herkesi şoke etti!

Formasını giydiği Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre; milli futbolcumuzun arda adalesinde bir yaralanma tespit edildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan tetkikler sonucunda, oyuncunun sağ bacak biceps femoris (arka adale) kasında bir yaralanma tespit edilmiştir. Gelişmeler takip edilecektir.'

İspanyol medyasından AS'ta yer alan habere göre de bu sakatlık nedeniyle Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu ve iyileşme sürecinin yakından takip edilerek 2026 Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Benzer bir sakatlığın takım arkadaşı Éder Militão için de (sol bacak) rapor edildiği öğrenilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu: "Arda Güler en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da sosyal medya hesabından paylaştığı haberde milli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı, Dünya Kupası'nda ise forma giyeceği belirtildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
