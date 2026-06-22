Dünya Kupası'nda Gündem Yaratan Hareket: İran Milli Takımı Maç Sonrası Not Bırakıp ABD’den Ayrıldı!

Inglewood’daki devasa SoFi Stadyumu'nda Belçika ile kozlarını paylaşan İran Milli Takımı, golsüz eşitlikle biten zorlu doksan dakikanın ardından stadyumdan ayrılırken geride çok konuşulacak anlamlı bir veda mektubu bıraktı. Yetkililer tarafından paylaşılan notta, hem ev sahibi şehre nazik bir teşekkür edildi hem de tüm dünyaya evrensel barış mesajları iletildi.

Turnuvada bir üst tura çıkma hesapları yapan iki güçlü ekibin mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından hanesine bir puan daha yazdıran İran puanını 2'ye yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşirken, aynı puana sahip Belçika averajla üçüncü basamakta kaldı. Ancak maçın skorunun ve oluşan puan durumunun ötesine geçen asıl detay, İranlı futbolcuların stadyumu terk etmeden hemen önce kaleme aldıkları o özel satırlardı. İran Milli Takımı basın departmanının da teyit ettiği mesajda, ülkenin binlerce yıllık kadim tarihinden günümüzün modern yapısına uzanan uzun yolculuğuna dikkat çekilerek, İran ruhunun canlılığına ve sarsılmaz gücüne özel bir vurgu yapıldı.

Los Angeles'a büyük bir gururla ayak bastıklarını ve yeşil sahada onurlarıyla, haysiyetleriyle mücadele ettiklerini belirten kafile, ev sahibi şehre gösterdiği eşsiz misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu. Bırakılan notun devamında ise turnuva başından bu yana takımlarını yalnız bırakmayan coşkulu taraftarlara seslenilerek, geride kalan iki maçlık 180 dakikalık serüven boyunca yüreklerini ve seslerini takımları için feda eden her bir İranlıya özel olarak teşekkür edildi. Mesajın finalinde yer alan 'Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle' ifadeleri ise futbolun ve turnuvanın birleştirici ruhunu adeta özetler nitelikteydi. Bu duygu yüklü vedanın ardından eşyalarını toplayan İran kafilesi, stadyumdan ayrılarak Meksika’da konakladıkları otele geçiş yaptı.