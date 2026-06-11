Dünya Genelinde Ölümcül Sıcaklık Rekorları Kırılacak! Profesör Levent Kurnaz Tarih Verdi, Türkiye İçin Uyardı

İklim değişikliği uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, okyanus derinliklerinde normal değerlerin tam 6 santigrat derece üzerinde seyreden dev bir sıcak su kütlesinin hızla yüzeye doğru tırmandığını açıkladı. Zaten yüksek olan küresel sıcaklıkların üzerine eklenecek olan bu yeni dalganın, insanlık tarihinin karşılaştığı en şiddetli El Niño hava olayına dönüşeceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu durumun küresel bir alarm seviyesi olduğunu belirterek, temmuz ayının son günlerinden itibaren dünya genelinde aşırı sıcaklık rekorlarının kırılmasının artık an meselesi olduğunu vurguluyor.

Bu büyük iklim hareketliliğinin yaratacağı en büyük tehlike ise yüksek sıcaklıkların yol açacağı can kayıpları olarak öne çıkıyor. Geçmişte Fransa’da sadece ağustos ayı içerisinde yaklaşık 15 bin kişinin aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kurnaz, bu trajedinin arkasında iklim şartları kadar toplumsal bağların zayıflamasının da yattığına dikkat çekiyor. Avrupa'daki can kayıplarının çok büyük bir kısmını evlerinde tek başına yaşayan yaşlıların oluşturduğunu belirten Kurnaz, basit bir komşuluk dayanışmasının veya bir kapı çalmanın bile binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini ifade ediyor. Fransa bu acı tecrübenin ardından hemen harekete geçerek yaşlı vatandaşlarını tek tek kayıt altına aldı, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek resmi ağlar kurdu ve ulusal bir acil eylem planı hazırladı. Türkiye’nin de benzer bir felaketle sarsılmadan önce bu durumdan acilen ders çıkarması gerekiyor.

Türkiye’deki mevcut tablonun da en az Avrupa'daki kadar riskli olduğu görülüyor. Ülkemizde 65 yaşın üzerindeki nüfusun 8,5 milyonu geçtiği bilinirken, bu vatandaşların önemli bir bölümü büyükşehirlerin eski mahallelerinde ve soğutma sistemleri bulunmayan evlerde tek başlarına yaşam mücadelesi veriyor. Günümüz dünyasında modern yaşamın getirdiği yabancılaşma nedeniyle eski mahalle kültürünün ve yardımlaşma alışkanlığının yok olması, bu risk grubunu tamamen korumasız bırakıyor. Yaşlılıkla birlikte insan vücudunun sıcaklığa karşı kendini dengeleme yeteneği azalıyor, susuzluk hissi zayıflıyor ve vücudun susuz kaldığı fark edilemiyor. Fiziksel savunması azalan yaşlı nüfus için sosyal yalnızlık, yaklaşan dev sıcaklık dalgasıyla birleştiğinde ölümcül bir tehdide dönüşüyor.