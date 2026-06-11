Dünya Genelinde Ölümcül Sıcaklık Rekorları Kırılacak! Profesör Levent Kurnaz Tarih Verdi, Türkiye İçin Uyardı
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Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde tespit edilen ve normalin 6 derece üzerinde olan devasa bir sıcak su kütlesi yüzeye çıkmaya başladı. İklim uzmanları, küresel ısınmanın etkisiyle tarihin en güçlü El Niño felaketinin kapıda olduğunu ve temmuz ayı sonundan itibaren dünya genelinde ölümcül sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirterek acil önlem çağrısı yaptı.
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Pasifik Okyanusu’nun derin sularında yaşanan sıra dışı bir ısınma hareketi, tüm dünyayı etkisi altına alacak küresel bir iklim krizinin fitilini ateşledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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