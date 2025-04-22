Dünya Dışında Yaşam İçin En Uygun Gezegen Olarak Bilinen K2-18b Hakkında Bildiklerimiz

K2-18b hakkında elde edilen son veriler, daha önce 2021 ve 2023 yıllarında yapılan ön bulguları da destekliyor. Bu kez kullanılan MIRI cihazı sayesinde, önceki gözlemlerden bağımsız, yeni bir ışık dalga aralığında daha net sonuçlar elde edildi. Profesör Nikku Madhusudhan liderliğindeki ekip, sinyalin oldukça güçlü ve net bir şekilde alındığını belirtti.

Hatta bu bulgunun rastgele bir olasılıkla ortaya çıkma ihtimali yalnızca %0.3 olarak hesaplandı. Yani tamamen rastlantı olması çok düşük bir ihtimal. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var çünkü bu gazların bilinmeyen kimyasal süreçlerle de oluşmuş olabileceği ihtimali göz ardı edilemiyor.