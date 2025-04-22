Atalarımız Güneş Kremi Sayesinde Hayatta Kalmış Olabilir

Gezegenimizin tarihinde manyetik kutuplar en az 180 kez yer değiştirmiş olsa da bu olayların nasıl gerçekleştiğini modern teknolojilerle gözlemleyemedik. Ancak araştırmalar, değişimlerin genellikle manyetik alanın zayıflaması ve kutupların yer değiştirmesiyle birlikte gerçekleştiğini gösteriyor. Son örneği ise 'Laschamps sapması' adıyla bilinen ve 41.000 yıl önce yaşanan olay.

Süreçte, Dünya’nın manyetik alanı yaklaşık %90 oranında zayıfladı. Bu zayıflama, atmosferin koruyucu kalkanı olan ozon tabakasının kozmik ışınlarla tahrip olmasına neden oldu. Sonuç olarak zararlı ultraviyole ışınları gündüz vakti bile yeryüzüne ulaşarak cilt kanserinden bağışıklık sisteminin zayıflamasına, hatta doğum kusurlarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilecek bir ortam yarattı.