Atalarımız Güneş Kremi Sayesinde Hayatta Kalmış Olabilir
Güneşli günlerde sürdüğümüz kremlerin, insanlığın hayatta kalmasında rol oynamış olabileceğini düşünmek garip gelebilir ama bazı araştırmalar bu fikre kapı aralıyor. 42 bin yıl önce Dünya’nın manyetik alanı zayıfladı ve atmosferi kozmik ışınlara karşı savunmasız hale getirdi. Ozon tabakası zarar gördü ve zararlı ultraviyole ışınlar doğrudan yeryüzüne ulaştı. Böyle bir ortamda, modern insanın geliştirdiği basit ama etkili çözümler ayakta kalmasını sağlamış olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce yıl önce Dünya, görünmeyen ama ölümcül bir tehditle karşı karşıyaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neandertaller neden yok oldu, biz nasıl hayatta kaldık?
Eğer gerçekten böyleyse, güneş kremi sayesinde hayattayız demek çok da yanlış sayılmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın