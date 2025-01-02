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Dune Yönetmeni Denis Villeneuve Sette Yasakladığı Eşyayı Açıkladı!

Dune Yönetmeni Denis Villeneuve Sette Yasakladığı Eşyayı Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.01.2025 - 17:29

Son yılların en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Dune Serisi, dünya çapında başarı elde etti. Frank Herbert'ın 1965'te yayımlanan eserinden esinlenilmişti. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve, film setiyle ilgili bir itirafta bulundu.

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Dune serisinin ilk filmi 2021 yılında yayınlanmış ve dünya çapında bir başarı yakalamıştı.

Dune serisinin ilk filmi 2021 yılında yayınlanmış ve dünya çapında bir başarı yakalamıştı.

Şu ana kadar iki bölümü yayınlanan filmle ilgili yönetmeni Denis Villeneuve önemli bir itirafta bulundu.

Şu ana kadar iki bölümü yayınlanan filmle ilgili yönetmeni Denis Villeneuve önemli bir itirafta bulundu.

Christopher Nolan gibi sette bir eşyayı yasakladığını söyledi!

Christopher Nolan gibi sette bir eşyayı yasakladığını söyledi!

LA Times'a verdiği röportajda Villeneuve sette oyunculara cep telefonunu yasakladığını itiraf etti!

LA Times'a verdiği röportajda Villeneuve sette oyunculara cep telefonunu yasakladığını itiraf etti!

'İnsanların şu anda algoritmalar tarafından yönetildiğini hissediyorum. Yapay zeka devreleri gibi davranıyoruz. Dünyayı görme biçimimiz dar görüşlü ikiliklerden ibaret. Birbirimizden kopuyoruz ve toplum bazı açılardan çöküyor. Bu korkutucu.'

LA Times muhabiri, bu cevabı verdiği sırada yönetmenin telefonuna baktığını hatırlattığında Villeneuve, "Her bilgiye, her şarkıya, her kitaba erişebilmenin bağımlılık yaratan bir yanı var" diyerek şunları söyledi:

LA Times muhabiri, bu cevabı verdiği sırada yönetmenin telefonuna baktığını hatırlattığında Villeneuve, "Her bilgiye, her şarkıya, her kitaba erişebilmenin bağımlılık yaratan bir yanı var" diyerek şunları söyledi:

'Bu zorlayıcı bir şey. Uyuşturucu gibi bir şey. Bir ressam resim yaparken, tuvalin üzerine koyduğu renge kesinlikle odaklanmalıdır. Dansçı bir jest yaptığında da aynı şey geçerlidir. Bir yönetmenseniz bunu bir ekiple birlikte yapmanız gerekir; herkesin odaklanması ve hazır bulunması, birbirini dinlemesi, birbiriyle ilişki içinde olması gerekir. Benim setimde de cep telefonu yasak. Yasak. 'Kes' dediğiniz anda, birinin Facebook'ta ne olup bittiğini görmek için telefonuna bakmasını istemezsiniz.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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