Dune Yönetmeni Denis Villeneuve Sette Yasakladığı Eşyayı Açıkladı!
Dune Yönetmeni Denis Villeneuve Sette Yasakladığı Eşyayı Açıkladı!
Son yılların en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Dune Serisi, dünya çapında başarı elde etti. Frank Herbert'ın 1965'te yayımlanan eserinden esinlenilmişti. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve, film setiyle ilgili bir itirafta bulundu.
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Dune serisinin ilk filmi 2021 yılında yayınlanmış ve dünya çapında bir başarı yakalamıştı.
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Şu ana kadar iki bölümü yayınlanan filmle ilgili yönetmeni Denis Villeneuve önemli bir itirafta bulundu.
Christopher Nolan gibi sette bir eşyayı yasakladığını söyledi!
LA Times'a verdiği röportajda Villeneuve sette oyunculara cep telefonunu yasakladığını itiraf etti!
LA Times muhabiri, bu cevabı verdiği sırada yönetmenin telefonuna baktığını hatırlattığında Villeneuve, "Her bilgiye, her şarkıya, her kitaba erişebilmenin bağımlılık yaratan bir yanı var" diyerek şunları söyledi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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