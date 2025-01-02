Dune Yönetmeni Denis Villeneuve Sette Yasakladığı Eşyayı Açıkladı!

'Bu zorlayıcı bir şey. Uyuşturucu gibi bir şey. Bir ressam resim yaparken, tuvalin üzerine koyduğu renge kesinlikle odaklanmalıdır. Dansçı bir jest yaptığında da aynı şey geçerlidir. Bir yönetmenseniz bunu bir ekiple birlikte yapmanız gerekir; herkesin odaklanması ve hazır bulunması, birbirini dinlemesi, birbiriyle ilişki içinde olması gerekir. Benim setimde de cep telefonu yasak. Yasak. 'Kes' dediğiniz anda, birinin Facebook'ta ne olup bittiğini görmek için telefonuna bakmasını istemezsiniz.'