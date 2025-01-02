Ekşi Sözlük Yazarı Filmlerde İzleyenin "Büyüye Kapılmasını" Sağlayan Tekniği Anlattı!

Bir film izleriz ve etkisinden uzun süre çıkamayız. Hatta bu filmi sinemada izliyorsak eğer etkisi çok daha fazla sürüyor. Bir Ekşi Sözlük yazarı da 'sinemanın büyüsü' hakkında entry paylaştı. Bu etkiyi izleyicide sağlamak için bir teknik kullanıldığını anlattı. Tekniği açıklayan yazarın söylediklerine bakınca bu büyüye nasıl kapıldığımızı anlayacaksınız.

Kaynak: Ekşi Sözlük