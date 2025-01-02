Ekşi Sözlük Yazarı Filmlerde İzleyenin "Büyüye Kapılmasını" Sağlayan Tekniği Anlattı!
Ekşi Sözlük Yazarı Filmlerde İzleyenin "Büyüye Kapılmasını" Sağlayan Tekniği Anlattı!
Kaynak: https://eksisozluk.com/entry/17151304...
Bir film izleriz ve etkisinden uzun süre çıkamayız. Hatta bu filmi sinemada izliyorsak eğer etkisi çok daha fazla sürüyor. Bir Ekşi Sözlük yazarı da 'sinemanın büyüsü' hakkında entry paylaştı. Bu etkiyi izleyicide sağlamak için bir teknik kullanıldığını anlattı. Tekniği açıklayan yazarın söylediklerine bakınca bu büyüye nasıl kapıldığımızı anlayacaksınız.
Kaynak: Ekşi Sözlük
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"Sinemanın bir büyüsü var" sözünü pek çoğumuz duymuşuzdur. Bu aslında öyle içi boş bir söz değilmiş.
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Bir Ekşi Sözlük yazarı, sinemanın büyülü hissettirmesinin arkasında yatan nedeni açıkladı.
"Filmde yan yana koyma" tekniğinin izleyicide bu etkiyi yarattığını söyleyen yazar, örneklerle tekniği açıkladı.
Guyiks kullanıcı adına sahip yazarın verdiği örnekleri ve teknikle ilgili açıklamalarını burada bulabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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