Dün Urfa’da, Bugün Maraş’ta…Okullar Saldırı Altında: Peki Çocukların İçinde Neler Oluyor?

etiket Dün Urfa’da, Bugün Maraş’ta…Okullar Saldırı Altında: Peki Çocukların İçinde Neler Oluyor?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
20.04.2026 - 15:23

Okullar…

Bir çocuğun kendini en güvende hissetmesi gereken yerlerdir, öyle değil mi?  Ama artık değil.

Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş…

Aynı haber, farklı şehir.

Ve her seferinde biraz daha derine işleyen bir şey var:

Kırılan güven duygusu.

Görünmeyen En Büyük Hasar: Çocukların İçinde

Görünmeyen En Büyük Hasar: Çocukların İçinde

Bir çocuk okula giderken korkuyorsa…

Bir çocuk sınıfta rahatça gülemiyorsa…

Sorun sadece “bir olay” değildir artık.

O çocuk, dünyayı güvenli bir yer olarak görmeyi bırakır.

Ve bu, sessiz ama kalıcı bir kırılmadır.

Asıl Soru Şu: Bu Saldırılar Bize Ne Anlatmalı?

Her olaydan sonra konuşuyoruz.

Tepki veriyoruz.

Sonra unutuyoruz.

Ama belki de ilk kez gerçekten durup sormalıyız:

Bu saldırılar bize ne anlatmalı?

Güvenlik Sadece Duvarlarla Sağlanmaz

Güvenlik Sadece Duvarlarla Sağlanmaz

Kameralar, kapılar, önlemler…

Evet, gerekli.

Ama yeterli değil.

Çünkü gerçek güvenlik; duyarlılıkla, farkındalıkla ve sorumlulukla kurulur.

Bir çocuğun kendini güvende hissetmesi,

sadece fiziksel değil, psikolojik bir meseledir.

“Sonra Bakarız” Diyemeyeceğimiz Bir Konu

Çocukların psikolojisi ertelenemez.

Bugün yaşanan korku, yarının karakterine dönüşür.

Kaygı, güvensizlik ve korku…

Eğer şimdi görülmezse, yıllarca taşınır.

Belki de En Rahatsız Edici Soru Bu:

Gerçekten çocuklarımızı koruyor muyuz?

Yoksa sadece koruduğumuzu mu düşünüyoruz?

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

