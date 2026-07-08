Duman'ın En Kült Şaheseri: "Belki Alışman Lazım" Albümünü İnceliyoruz!
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Yıl 2002... Cebimizde walkman'ler, discman'ler; üstümüzde siyah tişörtler ve içimizde dönemin o garip, melankolik ruhu... Tam o günlerde hayatımıza bomba gibi bir albüm düştü: Duman – Belki Alışman Lazım. İlk albüm Eski Köprünün Altında ile ortalığı zaten biraz esnetmişlerdi ama bu ikinci stüdyo albümüyle Türkçe rock müziğin kurallarını resmen yeniden yazdılar. Seattle çıkışlı kirli grunge sound’unu aldılar, Anadolu’nun dertli arabesk ruhuyla öyle bir evlendirdiler ki ortaya tam anlamıyla zamansız bir başyapıt çıktı.
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1. Bu Akşam
2. Oje
3. Duman - Kırmış Kalbini
4. Belki Alışman Lazım
5. Bal
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6. Ah
7. Her Şeyi Yak
8. Manası Yok
9. Masal
10. Duman - Elimde ki Saz Yeter Canıma
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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