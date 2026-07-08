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Duman'ın En Kült Şaheseri: "Belki Alışman Lazım" Albümünü İnceliyoruz!

etiket Duman'ın En Kült Şaheseri: "Belki Alışman Lazım" Albümünü İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 20:01
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Yıl 2002... Cebimizde walkman'ler, discman'ler; üstümüzde siyah tişörtler ve içimizde dönemin o garip, melankolik ruhu... Tam o günlerde hayatımıza bomba gibi bir albüm düştü: Duman – Belki Alışman Lazım. İlk albüm Eski Köprünün Altında ile ortalığı zaten biraz esnetmişlerdi ama bu ikinci stüdyo albümüyle Türkçe rock müziğin kurallarını resmen yeniden yazdılar. Seattle çıkışlı kirli grunge sound’unu aldılar, Anadolu’nun dertli arabesk ruhuyla öyle bir evlendirdiler ki ortaya tam anlamıyla zamansız bir başyapıt çıktı.

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1. Bu Akşam

Albümün fitilini ateşleyen, melankoliyi acayip bir enerjiyle saran o ilk vuruş. Sözleri aslında tam bir bunalım ve çaresizlik barındırır. Fakat Batuhan’ın o yürüyen gitar tonları devreye girdiğinde, kendimizi bir anda zıplayarak 'Bu akşam...' diye bağırırken buluruz.

2. Oje

Lise-üniversite yıllarında hangimiz bu şarkıyla gaza gelmedik ki? Grunge sound’unun dibine vuruyorlar burada. Nakarattaki o kirli, dağınık gitarlar tam Duman’ı Duman yapan cinsten.

3. Duman - Kırmış Kalbini

Burası albümün en duygusal, en defanssız anlarından biri. Kaan sanki yanımıza oturmuş da dertleşiyormuş gibi aşırı duru söylüyor. Hayatta en az bir kere birine karşı hissettiğimiz o kırılganlığı ve 'Yapma...' yakarışını o kadar güzel geçiriyor ki.

4. Belki Alışman Lazım

Albümün isim babası, bildiğin bir büyüme hikayesi. Hayatın bazen yüzümüze vurduğu o sert gerçekleri kabul etme anı bu.  Kaan öyle bir söylüyor ki, hem asil bir duruş var hem de için kan ağlıyor. Hele o sondaki solo... İnsanı darmadağın ediyor.

5. Bal

Geldik albümün en ağır, en can yakan yerine. Kaan’ın intihar eden sevgilisi Ahu’ya yazdığı o şarkı...

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6. Ah

Kaan’ın o meşhur 'acı çekerek şarkı söyleme' olayının zirvesi. Şarkıda arkadan gelen o karanlık bas gitar ve Kaan'ın 'Ah' çığlıkları resmen insanı dipsiz bir kuyuya çekiyor. Kelimelerin bittiği yerde sadece nefesle ve sesle yapılmış bir şaheser, tam anlamıyla kült.

7. Her Şeyi Yak

Sezen Aksu’nun efsane şarkısını al, üzerine deri ceket giydir, rock marşı yap... Gerçekten her grubun harcı değil. Duman bu cover'ı öyle bir sahiplendi ki, şarkı adeta onların oldu. Ortadaki o uzayan elektro gitar solosu başladığı an konserlerde durmak imkansız.

8. Manası Yok

Hayatın koşturmacasına, sistemin saçmalığına karşı 'Anlamı yok, manası yok' diye haykırmak acayip iyi geliyor.

9. Masal

Bak bu parça albümün en az bilinen, kıymeti geç anlaşılan gizli kahraman. am kulaklık şarkısıdır abi; Kaan 'biri sağdan...' dediğinde ses sağ kulaklıktan, 'biri soldan...' dediğinde sol kulaklıktan gelir. O stereo ses oyunları ve arkadaki saykodelik akustik hava insanı acayip bir transa sokar

10. Duman - Elimde ki Saz Yeter Canıma

İşte fanların o 'asıl benlikleri burada' dediği bir başka az bilinen şaheser. Albümü bitirirken içimizde hem büyük bir tatmin duygusu hem de bitmeyen bir hüzün bırakır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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