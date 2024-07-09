Düğünü İçin Aldığı Kararla En Yakın Arkadaşlarını Bile Şaşırtan Kadın
Düğünü İçin Aldığı Kararla En Yakın Arkadaşlarını Bile Şaşırtan Kadın
Düğünler muhtemelen hepimiz için en özel günlerden biri. Haliyle düğünlerin gönlümüze göre olmasını ister, pek masraftan da kaçınmayız. Fakat bu kez farklı bir olay yaşandı.
Bir gelin, düğünü öncesinde aldığı kararla en yakın arkadaşlarını bile şaşırttı.
Ülkemizde de dünyada da düğünlere büyük bir önem verildiği doğru.
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