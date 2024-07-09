Düğünü İçin Aldığı Kararla En Yakın Arkadaşlarını Bile Şaşırtan Kadın

Düğünler muhtemelen hepimiz için en özel günlerden biri. Haliyle düğünlerin gönlümüze göre olmasını ister, pek masraftan da kaçınmayız. Fakat bu kez farklı bir olay yaşandı.

Bir gelin, düğünü öncesinde aldığı kararla en yakın arkadaşlarını bile şaşırttı.

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