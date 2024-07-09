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Düğünü İçin Aldığı Kararla En Yakın Arkadaşlarını Bile Şaşırtan Kadın

Düğünü İçin Aldığı Kararla En Yakın Arkadaşlarını Bile Şaşırtan Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.07.2024 - 15:56

Düğünler muhtemelen hepimiz için en özel günlerden biri. Haliyle düğünlerin gönlümüze göre olmasını ister, pek masraftan da kaçınmayız. Fakat bu kez farklı bir olay yaşandı.

Bir gelin, düğünü öncesinde aldığı kararla en yakın arkadaşlarını bile şaşırttı.

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Ülkemizde de dünyada da düğünlere büyük bir önem verildiği doğru.

Ülkemizde de dünyada da düğünlere büyük bir önem verildiği doğru.

Haliyle düğünlerin gönlümüze göre olması için elimizden geleni yapıyoruz. Düğün günü aylar öncesinden ayarlanır, eş dost ona göre plan yapar, kıyafetler alınır...

Bu kez yaşanan olay ise herkesin ağzını açık bırakacak cinsten. Bir gelin, belki de en mutlu günü olan düğün gününde iş yerinden izin almamayı tercih etti.

Bu kez yaşanan olay ise herkesin ağzını açık bırakacak cinsten. Bir gelin, belki de en mutlu günü olan düğün gününde iş yerinden izin almamayı tercih etti.

The Sun'ın aktardığı habere göre, gelin düğünden önce yapılacak olan törenin yasal bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Kadın, eşiyle nikah kıydıkları günün aslında kendileri için özel bir gün olmadığını ve dolayısıyla iş yerinden izin almayacağını söyledi.

Kadın, eşiyle nikah kıydıkları günün aslında kendileri için özel bir gün olmadığını ve dolayısıyla iş yerinden izin almayacağını söyledi.

'Nikah için misafirimiz olmayacak, sadece iki tanıdığımız şahit olacak, yemin etmeyeceğiz veya yüzük takmayacağız' diyen gelin, nikahının olduğu için her zamanki gibi çalışmayı planladığını anlattı.

Peki nikah ne zaman kıyılacak dersiniz? Çiftin öğle molasında!

Peki nikah ne zaman kıyılacak dersiniz? Çiftin öğle molasında!

Gelin, aldığı bu karara ise arkadaşlarının tepki gösterdiğini söylüyor.

'Planlarımızı arkadaşlarımız ve ailemizle paylaştığımızda, birlikte kutlama yapmak için izin almamamıza tepki gösterdiler. Annem de bugünün özel e duygusal olduğu konusunda ısrar ediyor...Ama bence öyle değil!'

Siz ne dersiniz? Öğle molanızda nikah kıyabilir miydiniz? :)

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