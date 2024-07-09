İlişki Bitince Para İsteyen Eski Sevgilisinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
İlişki Bitince Para İsteyen Eski Sevgilisinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
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Sosyal medyada gündem olan o WhatsApp yazışmaları şöyle:
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Paylaşıma birçok yorum gelirken; kimi olayın kurgu olduğunu düşündü.
Kimi de işin goygoyunu yaptı.
Var var.
Kral hareket.
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Beterin beteri.
🤨
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