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İlişki Bitince Para İsteyen Eski Sevgilisinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

İlişki Bitince Para İsteyen Eski Sevgilisinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 14:13 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 14:18

Son zamanlarda, ilişkilerin sona ermesinin ardından birliktelik sürecinde harcanan paraların geri istenmesi durumu dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medyada bir kullanıcı, eski sevgilisinin ilişkileri bittikten sonra kendisinde para istediği WhatsApp konuşmalarını ifşa etti.

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Sosyal medyada gündem olan o WhatsApp yazışmaları şöyle:

Sosyal medyada gündem olan o WhatsApp yazışmaları şöyle:
twitter.com

Paylaşıma birçok yorum gelirken; kimi olayın kurgu olduğunu düşündü.

Paylaşıma birçok yorum gelirken; kimi olayın kurgu olduğunu düşündü.
twitter.com

Kimi de işin goygoyunu yaptı.

Kimi de işin goygoyunu yaptı.
twitter.com

Var var.

Var var.
twitter.com

Kral hareket.

Kral hareket.
twitter.com
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Beterin beteri.

Beterin beteri.
twitter.com

🤨

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