Düğünlerimizin Vazgeçilmezi Dediğimiz Geleneklerimiz Hakkında Birbirinden Etkileyici Bilgiler

Beyaz düğün pastaları 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ancak bu renk saflığın ve temizliğin sembolü olduğu için seçilmemişti. O dönemde pastanın üzerini kaplayan glazajı beyaz renkte yapılması çok zordu. Bunun için rafine şeker gerekiyordu ve o dönemde sadece en zengin sınıfın bu şekere erişimi vardı. Zamanla zenginlerin düğünlerinde kesilen pastanın beyaz rengi tüm pastalarının vazgeçilmez bir özelliği haline geldi. Tüm gelinler beyaz gelinlikler içinde güzeldir. Tüm düğün pastaları da öyle... Ancak kalın krema katmanlarını aşıp pastaya ulaşmak her zaman mümkün olmuyor. Ben de payıma düşeni aldım. Ama pastayı yemek âdettendir ve pastayı kesmeden düğünden ayrılmak hoş karşılanmaz.