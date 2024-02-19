İlber Ortaylı'dan Hanedan Düğünü Değerlendirmesi: 'Böyle Düğünler İçin...'

Ortaylı açıklamasının devamında 'Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar.' ifadelerini kullandı.