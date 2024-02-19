İlber Ortaylı'dan Hanedan Düğünü Değerlendirmesi: 'Böyle Düğünler İçin...'
İlber Ortaylı'dan Hanedan Düğünü Değerlendirmesi: 'Böyle Düğünler İçin...'
Osmanlı hanedan üyelerinden Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan düğüne ilişkin değerlendirme geldi. Eski Refah Partili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum.' ifadeleri sonrası ağzı açık kalan ortaylı, 'Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz.' dedi.
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II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, cumartesi günü İBB Beykoz Sosyal Tesisleri'nde dünya evine girdi.
Çiftin nikah şahitliğini tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Törende konuşma yapan ve çiftin bir diğer nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.
Yılmaz'ın ifadeleriyle ilgili Oda TV'ye konuşan ortaylı 'Düğünler için demeç verilmez' dedi.
Ortaylı açıklamasının devamında 'Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar.' ifadelerini kullandı.
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Tanıtalım hocam. Şevki Yılmaz; Haram yiye yiye g*tü göbeği şişmiş emperyalist köpeği bir vatansızdır.
Bedevi yalakası cumhuriyet düşmanı vatan haini kanı ırkı soyu milleti cinsi bozuk pislik,Hanedanı osmaniye dediğin Malay zırhlısıyla birlikte kuyruğunu kıstı... Devamını Gör
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