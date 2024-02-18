Her Şey Bu Kadar Zamlanmışken Düğün Yapmak Ne Kadar Tutar? İşte 2024 Yılında Düğün Yapmanın Maliyeti
Her Şey Bu Kadar Zamlanmışken Düğün Yapmak Ne Kadar Tutar? İşte 2024 Yılında Düğün Yapmanın Maliyeti
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/i...
Türkiye’de her yıl ortalama 600 çift düğün yaparak dünya evine giriyor. Mart ayı ve bahar mevsiminin de gelmesiyle düğünler yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak. Peki her şeyin fiyatı bu kadar artmışken düğün yapmanın maliyeti nedir? Yatak odası yemek odası, mutfak, beyaz eşya derken ardı arkası kesilmeyen eşyaların maliyeti ne kadar tutar?
Hürriyet’ten Özge Esen, 2024 yılında düğün yapmanın maliyetini araştırdı, rakamları teker teker çıkardı. İşte Türkiye’de 2024 yılında düğün yapmanın maliyeti…
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Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün sezonu açılacak, hazırlıklar da şimdiden başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün mekânı, mobilya, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçları için araştırma yapıyor.
TÜİK verileri düğün sektörünün, 2023’te de büyümeye devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor.
Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor. Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün ve ev kurma gibi tüm masraflar için ortalama 650 bin TL harcadı. Evlilik endüstrisinin geçen yıl 300 milyar TL’lik ekonomi yarattığı belirtiliyor.
Hürriyet’ten Özge Esen sezon başlamadan sektörün oyuncularına beklentilerini sordu, evleneceklere maliyet hesabında referans olacak bir araştırma yaptı.
Bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıktı: Düğün 30 bin TL, yemekli düğün 150 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 74 bin TL, züccaciye 45 bin TL.
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Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:
Evlilik harcamalarında en büyük kalemlerden birini mobilya oluşturuyor. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, sektörün ocak ayından itibaren durgun olduğunu ancak seçimden sonra ve düğün sezonuyla birlikte hareketlilik beklediklerini belirtti. Bu harekette verilecek kredinin de katkısı olacağını söyleyen Balcı, mobilya fiyatlarının 2023’e göre yüzde 30 arttığını ifade etti. Balcı, çiftlerin mobilya maliyeti için, “Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı en az 150 bin TL” dedi.
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamada ise, “Deprem bölgesinde başlatılan kredinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” denildi. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre, tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketlerini minimum 45 bin TL’den başlıyor.
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