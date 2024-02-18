Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Her Şey Bu Kadar Zamlanmışken Düğün Yapmak Ne Kadar Tutar? İşte 2024 Yılında Düğün Yapmanın Maliyeti

Her Şey Bu Kadar Zamlanmışken Düğün Yapmak Ne Kadar Tutar? İşte 2024 Yılında Düğün Yapmanın Maliyeti

Zam Düğün
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 08:36

Türkiye’de her yıl ortalama 600 çift düğün yaparak dünya evine giriyor. Mart ayı ve bahar mevsiminin de gelmesiyle düğünler yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak. Peki her şeyin fiyatı bu kadar artmışken düğün yapmanın maliyeti nedir? Yatak odası yemek odası, mutfak, beyaz eşya derken ardı arkası kesilmeyen eşyaların maliyeti ne kadar tutar? 

Hürriyet’ten Özge Esen, 2024 yılında düğün yapmanın maliyetini araştırdı, rakamları teker teker çıkardı. İşte Türkiye’de 2024 yılında düğün yapmanın maliyeti…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/i...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün sezonu açılacak, hazırlıklar da şimdiden başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün mekânı, mobilya, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçları için araştırma yapıyor.

Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün sezonu açılacak, hazırlıklar da şimdiden başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün mekânı, mobilya, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçları için araştırma yapıyor.

TÜİK verileri düğün sektörünün, 2023’te de büyümeye devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor.

TÜİK verileri düğün sektörünün, 2023’te de büyümeye devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor.

Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor. Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün ve ev kurma gibi tüm masraflar için ortalama 650 bin TL harcadı. Evlilik endüstrisinin geçen yıl 300 milyar TL’lik ekonomi yarattığı belirtiliyor.

Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor. Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün ve ev kurma gibi tüm masraflar için ortalama 650 bin TL harcadı. Evlilik endüstrisinin geçen yıl 300 milyar TL’lik ekonomi yarattığı belirtiliyor.

Hürriyet’ten Özge Esen sezon başlamadan sektörün oyuncularına beklentilerini sordu, evleneceklere maliyet hesabında referans olacak bir araştırma yaptı.

Hürriyet’ten Özge Esen sezon başlamadan sektörün oyuncularına beklentilerini sordu, evleneceklere maliyet hesabında referans olacak bir araştırma yaptı.

Bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıktı: Düğün 30 bin TL, yemekli düğün 150 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 74 bin TL, züccaciye 45 bin TL.

Bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıktı: Düğün 30 bin TL, yemekli düğün 150 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 74 bin TL, züccaciye 45 bin TL.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor. Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”

Evlilik harcamalarında en büyük kalemlerden birini mobilya oluşturuyor. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, sektörün ocak ayından itibaren durgun olduğunu ancak seçimden sonra ve düğün sezonuyla birlikte hareketlilik beklediklerini belirtti. Bu harekette verilecek kredinin de katkısı olacağını söyleyen Balcı, mobilya fiyatlarının 2023’e göre yüzde 30 arttığını ifade etti. Balcı, çiftlerin mobilya maliyeti için, “Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı en az 150 bin TL” dedi.

Evlilik harcamalarında en büyük kalemlerden birini mobilya oluşturuyor. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, sektörün ocak ayından itibaren durgun olduğunu ancak seçimden sonra ve düğün sezonuyla birlikte hareketlilik beklediklerini belirtti. Bu harekette verilecek kredinin de katkısı olacağını söyleyen Balcı, mobilya fiyatlarının 2023’e göre yüzde 30 arttığını ifade etti. Balcı, çiftlerin mobilya maliyeti için, “Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı en az 150 bin TL” dedi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamada ise, “Deprem bölgesinde başlatılan kredinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” denildi. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre, tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketlerini minimum 45 bin TL’den başlıyor.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamada ise, “Deprem bölgesinde başlatılan kredinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” denildi. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre, tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketlerini minimum 45 bin TL’den başlıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?