Düğünlerdeki Şirret Kayınvalidelere İnat Anlatılan Bir Hikaye İçimizin Yağlarını Eritti
Düğünlerdeki Şirret Kayınvalidelere İnat Anlatılan Bir Hikaye İçimizin Yağlarını Eritti
Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi zıplatan bir düğün videosuna denk gelmeyelim. Bir video düşer, damadın arkadaşlarının 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtığını görürüz. Bir video düşer, damadın düğün pastasını eşine değil annesine yedirdiğini görürüz...Neyse ki tüm bu olumsuz olaylara inat bir kayınvalide düğününde 'olması gerektiği gibi' davranmış!
Gelin, içimizin yağlarını eriten o hikayeyi okuyalım.
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Bir kişinin sahip olabileceği en özel anlardan biri: Düğün!
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Düğün pastasını ilk olarak annesine ikram eden bir damada da damadın annesine de tepki yağdı;
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Ve işte içimizin yağlarını eriten o kayınvalide, pardon kraliçe! :)
Kayınvalideler nasıl mı olsun?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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