Düğünlerdeki Şirret Kayınvalidelere İnat Anlatılan Bir Hikaye İçimizin Yağlarını Eritti

Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi zıplatan bir düğün videosuna denk gelmeyelim. Bir video düşer, damadın arkadaşlarının 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açtığını görürüz. Bir video düşer, damadın düğün pastasını eşine değil annesine yedirdiğini görürüz...Neyse ki tüm bu olumsuz olaylara inat bir kayınvalide düğününde 'olması gerektiği gibi' davranmış!

Gelin, içimizin yağlarını eriten o hikayeyi okuyalım.