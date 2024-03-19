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Düğün Fotoğrafında Gelin Ayaktayken Annesiyle Oturup Poz Veren Damat 'Evlerden Irak' Dedirtti

Düğün Fotoğrafında Gelin Ayaktayken Annesiyle Oturup Poz Veren Damat 'Evlerden Irak' Dedirtti

Effy
Effy - Onedio Editörü
19.03.2024 - 18:49

Tabi ki insanların ilişkisine laf etmek bizlere düşmez ama Twitter (X) kullanıcılarını kim durdurabilir? Düğün fotoğrafında gelin ayaktayken annesiyle oturup poz veren damada sosyal medya kullanıcıları hiç acımadı!

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Erkek anneleri artık evrensel bir mevzu: Maalesef bazı anne ve oğullarının ilişkisi hiç de sağlıklı değil.

Erkek anneleri artık evrensel bir mevzu: Maalesef bazı anne ve oğullarının ilişkisi hiç de sağlıklı değil.

Ve maalesef bazen bu durumda yanan gelinlerin ta kendisi olabiliyor!

Ve maalesef bazen bu durumda yanan gelinlerin ta kendisi olabiliyor!

Örneklerini az izlemiyoruz.

Twitter'da (X) bir düğün gününden paylaşılan bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarından payına düşeni aldı.

Twitter'da (X) bir düğün gününden paylaşılan bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarından payına düşeni aldı.
twitter.com

Fotoğrafın bir Arap dizisine ait olduğunu söyleyenler olsa da bu kullanıcıları durduramadı...

"Hiçbir zaman ana kuzusuna katlanamam"

"Hiçbir zaman ana kuzusuna katlanamam"
twitter.com

"Aaa annesiyle evlenmiş"

"Aaa annesiyle evlenmiş"
twitter.com
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"Kurban kompleksine sahip ve oğluyla kafayı bozmuş narsist anneler en kötüsü"

"Kurban kompleksine sahip ve oğluyla kafayı bozmuş narsist anneler en kötüsü"
twitter.com

"Orada (gelinin) güvenlik görevlisi gibi durması"

"Orada (gelinin) güvenlik görevlisi gibi durması"
twitter.com

"Neden erkekler eşlerini umursamadıklarını göstermeyi seviyor? Sanki 'Hayır benim annemle kıyaslanamaz' der gibi"

"Neden erkekler eşlerini umursamadıklarını göstermeyi seviyor? Sanki 'Hayır benim annemle kıyaslanamaz' der gibi"
twitter.com

"Ana kuzularının normal olduğunu düşünmüyorum"

"Ana kuzularının normal olduğunu düşünmüyorum"
twitter.com

"Kendi düğünümü terk ederdim, elveda"

"Kendi düğünümü terk ederdim, elveda"
twitter.com

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