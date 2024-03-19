Düğün Fotoğrafında Gelin Ayaktayken Annesiyle Oturup Poz Veren Damat 'Evlerden Irak' Dedirtti
Düğün Fotoğrafında Gelin Ayaktayken Annesiyle Oturup Poz Veren Damat 'Evlerden Irak' Dedirtti
Tabi ki insanların ilişkisine laf etmek bizlere düşmez ama Twitter (X) kullanıcılarını kim durdurabilir? Düğün fotoğrafında gelin ayaktayken annesiyle oturup poz veren damada sosyal medya kullanıcıları hiç acımadı!
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Erkek anneleri artık evrensel bir mevzu: Maalesef bazı anne ve oğullarının ilişkisi hiç de sağlıklı değil.
Ve maalesef bazen bu durumda yanan gelinlerin ta kendisi olabiliyor!
Twitter'da (X) bir düğün gününden paylaşılan bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarından payına düşeni aldı.
"Hiçbir zaman ana kuzusuna katlanamam"
"Aaa annesiyle evlenmiş"
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"Kurban kompleksine sahip ve oğluyla kafayı bozmuş narsist anneler en kötüsü"
"Orada (gelinin) güvenlik görevlisi gibi durması"
"Neden erkekler eşlerini umursamadıklarını göstermeyi seviyor? Sanki 'Hayır benim annemle kıyaslanamaz' der gibi"
"Ana kuzularının normal olduğunu düşünmüyorum"
"Kendi düğünümü terk ederdim, elveda"
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