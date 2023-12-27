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Dudak Uçuklatan Servetlere Sahip Zengin İnsanlar Neden Sade Giyinmeyi Tercih Ediyor?

Dudak Uçuklatan Servetlere Sahip Zengin İnsanlar Neden Sade Giyinmeyi Tercih Ediyor?

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.12.2023 - 16:03

Milyarlar, milyonlarca servete sahip süper zengin insanların neden hep sade bir tarzı olduğunu merak etmiş miydiniz? Cevabınız 'evet' ise gelin içeriğimizde sizlere açıklayalım...👇

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1WaRD...
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Milyarlarca servete sahip zengin insanların sade kıyafet tercih etmesi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bizler de zengin insanların neden sade kıyafet tercih ettiğini sizin için araştırdık.

Milyarlarca servete sahip zengin insanların sade kıyafet tercih etmesi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bizler de zengin insanların neden sade kıyafet tercih ettiğini sizin için araştırdık.

"Ekonomist Dergisi"ne göre, Moda Psikolojisi kitabının yazarı Dr Carolyn Mair BBC'ye verdiği röportajda zenginlerin sade giyinmesiyle ilgili konuştu.

"Ekonomist Dergisi"ne göre, Moda Psikolojisi kitabının yazarı Dr Carolyn Mair BBC'ye verdiği röportajda zenginlerin sade giyinmesiyle ilgili konuştu.

Thorstein Weblen tarafından 1899 yılında yazılan The Theory of the Leisure Class adlı kitapta 'Gösterişçi Tüketim' kavramı ile bu durumun sebebine ulaşıldı.

Weblen; toplumda statü ve itibar kazanmak isteyen bireylerin gösterişli giyindiğine değinirken zenginliğe doymuş kişilerin herhangi bir statüyü kanıtlama çabası olmadığı için sade giyinmeyi tercih ettiğini belirtmiş.

Weblen; toplumda statü ve itibar kazanmak isteyen bireylerin gösterişli giyindiğine değinirken zenginliğe doymuş kişilerin herhangi bir statüyü kanıtlama çabası olmadığı için sade giyinmeyi tercih ettiğini belirtmiş.

Yani 'Ekonomist Dergisi'nin dediği gibi eğer para sahibi olmaya alışkınsanız, bunu göstermenize gerek yok.

Mair'e göre güçlü bir iletişim aracı olan stilinizde vermek istediğiniz mesaj da çok önemli bir rol taşıyor.

Mair'e göre güçlü bir iletişim aracı olan stilinizde vermek istediğiniz mesaj da çok önemli bir rol taşıyor.

'Stilimiz sosyal gruplarımıza bağlılığımızı gösterir ve kendimizi diğerlerinden kıyafetlerimizle ayırırız. Her dilde olduğu gibi, o dilde akıcı olmadığınız sürece, nüansları kaçırmanız, yanlış anlamanız ya da en azından yanlış yorumlamanız muhtemeldir. Gizli zenginliğin ardında yatan kavram budur.'  

New York Times'ın baş moda eleştirmeni Vanessa Friedman'a göre ise kıyafetlerin kalitesi; abartılı logo ve dizayndan ziyade kıyafet kumaşının materyaliyle çizgilerinin keskinliğine bağlı.

New York Times'ın baş moda eleştirmeni Vanessa Friedman'a göre ise kıyafetlerin kalitesi; abartılı logo ve dizayndan ziyade kıyafet kumaşının materyaliyle çizgilerinin keskinliğine bağlı.

Besin zincirinin en tepesinde olduğunuzda kimseye hesap vermek zorunda değilsinizdir ve buna başkalarını etkilemek için giyinmek de dahildir. Abartısız kıyafetler giyerek, dünyada en yüksek başarıya ulaştıkları düşünülür ve zengin insanlar da kendilerini kanıtlamak zorunda olmadığını farkındadır.

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Buradaki önemli nokta, milyarderlerin toplumsal normlara uyma konusunda endişelenmelerine gerek olmamasıdır.

Buradaki önemli nokta, milyarderlerin toplumsal normlara uyma konusunda endişelenmelerine gerek olmamasıdır.

Sonsuza kadar yaşayacak kadar parası olan insanların geleneksel moda kurallarına uymak zorunda olmadığını düşünür.

Aynı zamanda milyarderlerin paranın değerini anlamaları sade tarza sahip olmalarına sebep olabilir. Zaman zaman tasarım kıyafetler ve mücevherler için savurganlık yapmak rahatlatıcı olsa da, birçok varlıklı kişi gardıroplarında el değmeden duracak kıyafetler için bir servet harcamanın gereksiz olduğuna inanıyor.

Aynı zamanda milyarderlerin paranın değerini anlamaları sade tarza sahip olmalarına sebep olabilir. Zaman zaman tasarım kıyafetler ve mücevherler için savurganlık yapmak rahatlatıcı olsa da, birçok varlıklı kişi gardıroplarında el değmeden duracak kıyafetler için bir servet harcamanın gereksiz olduğuna inanıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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