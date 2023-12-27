Dudak Uçuklatan Servetlere Sahip Zengin İnsanlar Neden Sade Giyinmeyi Tercih Ediyor?

'Stilimiz sosyal gruplarımıza bağlılığımızı gösterir ve kendimizi diğerlerinden kıyafetlerimizle ayırırız. Her dilde olduğu gibi, o dilde akıcı olmadığınız sürece, nüansları kaçırmanız, yanlış anlamanız ya da en azından yanlış yorumlamanız muhtemeldir. Gizli zenginliğin ardında yatan kavram budur.'