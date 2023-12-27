Dudak Uçuklatan Servetlere Sahip Zengin İnsanlar Neden Sade Giyinmeyi Tercih Ediyor?
Dudak Uçuklatan Servetlere Sahip Zengin İnsanlar Neden Sade Giyinmeyi Tercih Ediyor?
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1WaRD...
Milyarlar, milyonlarca servete sahip süper zengin insanların neden hep sade bir tarzı olduğunu merak etmiş miydiniz? Cevabınız 'evet' ise gelin içeriğimizde sizlere açıklayalım...👇
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Milyarlarca servete sahip zengin insanların sade kıyafet tercih etmesi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bizler de zengin insanların neden sade kıyafet tercih ettiğini sizin için araştırdık.
"Ekonomist Dergisi"ne göre, Moda Psikolojisi kitabının yazarı Dr Carolyn Mair BBC'ye verdiği röportajda zenginlerin sade giyinmesiyle ilgili konuştu.
Weblen; toplumda statü ve itibar kazanmak isteyen bireylerin gösterişli giyindiğine değinirken zenginliğe doymuş kişilerin herhangi bir statüyü kanıtlama çabası olmadığı için sade giyinmeyi tercih ettiğini belirtmiş.
Mair'e göre güçlü bir iletişim aracı olan stilinizde vermek istediğiniz mesaj da çok önemli bir rol taşıyor.
New York Times'ın baş moda eleştirmeni Vanessa Friedman'a göre ise kıyafetlerin kalitesi; abartılı logo ve dizayndan ziyade kıyafet kumaşının materyaliyle çizgilerinin keskinliğine bağlı.
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Buradaki önemli nokta, milyarderlerin toplumsal normlara uyma konusunda endişelenmelerine gerek olmamasıdır.
Aynı zamanda milyarderlerin paranın değerini anlamaları sade tarza sahip olmalarına sebep olabilir. Zaman zaman tasarım kıyafetler ve mücevherler için savurganlık yapmak rahatlatıcı olsa da, birçok varlıklı kişi gardıroplarında el değmeden duracak kıyafetler için bir servet harcamanın gereksiz olduğuna inanıyor.
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