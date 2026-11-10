Turan Taşkın Özer Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YENİ Parti Milletvekili Hakkında Bilinenler
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti milletvekili Turan Taşkın Özer arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmanın ardından Turan Taşkın Özer'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edildi. İşte Turan Taşkın Özer hakkında bilinenler.
Turan Taşkın Özer, 16 Nisan 1980'de Ankara'da doğdu.
Turan Taşkın Özer'in siyasi kariyeri
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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