Turan Taşkın Özer Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YENİ Parti Milletvekili Hakkında Bilinenler

Turan Taşkın Özer, Haziran 2010'da CHP'ye üye oldu. Beylikdüzü ilçe yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Turan Taşkın Özer, 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına danışmanlık yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına seçilen Turan Taşkın Özer, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Turan Taşkın Özer YENİ Parti'ye geçti

CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel ve 91 milletvekili Temmuz 2026'da CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Turan Taşkın Özer de partinin kurucuları arasında yer aldı. Bu süreçten önce CHP yönetimi, aralarında Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu bazı isimler için ihraç talebiyle disiplin süreci başlatmıştı.

Turan Taşkın Özer hakkındaki soruşturma ve fezleke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart 2025'te Turan Taşkın Özer hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan fezleke de Meclis'e gönderildi. Turan Taşkın Özer milletvekili olduğu için yasama dokunulmazlığına sahip ve hakkında verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Bakan Akın Gürlek ile bütçe tartışması

Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesinin görüşüldüğü 9 Kasım 2026 tarihli komisyon toplantısında Bakan Akın Gürlek, Turan Taşkın Özer'e 'Eğer sen milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın. Evin aranacaktı' dedi. Cumhuriyet'in aktardığına göre Bakan Akın Gürlek, İBB dosyasındaki bir tanığın Turan Taşkın Özer'in para taşıdığını söylediğini iddia etti. Muhalefet milletvekilleri bu sözleri bir milletvekiline yönelik tehdit olarak nitelendirdi. Bakan Akın Gürlek'in sözünü ettiği iddialar yargı tarafından kanıtlanmış değil.