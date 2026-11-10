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Turan Taşkın Özer Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YENİ Parti Milletvekili Hakkında Bilinenler

Turan Taşkın Özer Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? YENİ Parti Milletvekili Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 14:34
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti milletvekili Turan Taşkın Özer arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmanın ardından Turan Taşkın Özer'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edildi. İşte Turan Taşkın Özer hakkında bilinenler.

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Turan Taşkın Özer, 16 Nisan 1980'de Ankara'da doğdu.

Turan Taşkın Özer, 16 Nisan 1980'de Ankara'da doğdu.

Turan Taşkın Özer, 46 yaşında. İlkokulu Artvin'in Hopa ilçesinde ve İstanbul Yeşilköy'de okuyan Turan Taşkın Özer, liseyi Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalıştı.

Turan Taşkın Özer'in siyasi kariyeri

Turan Taşkın Özer'in siyasi kariyeri

Turan Taşkın Özer, Haziran 2010'da CHP'ye üye oldu. Beylikdüzü ilçe yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Turan Taşkın Özer, 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına danışmanlık yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına seçilen Turan Taşkın Özer, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Turan Taşkın Özer YENİ Parti'ye geçti

CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel ve 91 milletvekili Temmuz 2026'da CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Turan Taşkın Özer de partinin kurucuları arasında yer aldı. Bu süreçten önce CHP yönetimi, aralarında Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu bazı isimler için ihraç talebiyle disiplin süreci başlatmıştı.

Turan Taşkın Özer hakkındaki soruşturma ve fezleke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart 2025'te Turan Taşkın Özer hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan fezleke de Meclis'e gönderildi. Turan Taşkın Özer milletvekili olduğu için yasama dokunulmazlığına sahip ve hakkında verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Bakan Akın Gürlek ile bütçe tartışması

Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesinin görüşüldüğü 9 Kasım 2026 tarihli komisyon toplantısında Bakan Akın Gürlek, Turan Taşkın Özer'e 'Eğer sen milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın. Evin aranacaktı' dedi. Cumhuriyet'in aktardığına göre Bakan Akın Gürlek, İBB dosyasındaki bir tanığın Turan Taşkın Özer'in para taşıdığını söylediğini iddia etti. Muhalefet milletvekilleri bu sözleri bir milletvekiline yönelik tehdit olarak nitelendirdi. Bakan Akın Gürlek'in sözünü ettiği iddialar yargı tarafından kanıtlanmış değil.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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