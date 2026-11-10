331 Yıllık Soygunun İzi New York'a Uzandı: 'Korsanlar Kralı'nın Ganimeti Ünlü Plajın İsim Babasına Çıktı

Rhode Island cezaevi idaresinden kısa süre önce emekli olan James Bailey, metal dedektörüyle arazi tarayan bir amatör tarihçi. 2014'te Middletown kasabasında, ziyaretçilerin meyvesini kendi topladığı bir bahçede üzeri Arapça yazılı tuhaf bir sikke buldu. İncelemeler sikkenin 1693'te Yemen'de basıldığını ortaya koydu. Bailey bunu, Henry Every'nin 1695'te yağmaladığı hazineyle eşleştirdi.

Ardından başkaları da geldi. Dedektörcüler ve arkeologlar Maine'den Carolina'lara uzanan hatta 26 benzer sikke çıkardı; üçü dışında hepsi New England bölgesindendi. Sikkelerin kimliğini saptayan California'lı nadir para uzmanı Steve Album, “İlk duyduğumda ‘Bir dakika, bu doğru olamaz’ diye düşündüm” dedi. Album'a göre sikkelerin tek biri bile geminin yağmalandığı tarihten sonraya ait değil.

Little Compton'da bir patates tarlasından çıkan 3 gramlık altın külçe de aynı dosyaya girdi. Rhode Island'da doğal altın bulunmadığı için uzmanlar külçenin Afrika'daki Altın Sahili'nden geldiğini düşünüyor.