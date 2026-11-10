331 Yıllık Soygunun İzi New York'a Uzandı: 'Korsanlar Kralı'nın Ganimeti Ünlü Plajın İsim Babasına Çıktı
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Korsanlık tarihinin en büyük soygunu sayılan 1695 tarihli Ganj-i-Sawai baskınının ganimeti, 331 yıl sonra New York'un en tanınmış isimlerinden birine uzandı. ABD'nin Rhode Island eyaletinde 'Korsanlar Kralı' Henry Every'nin yağmasından kalan Arapça yazılı gümüş sikkeleri bulan amatör tarihçi James Bailey, sömürge dönemi belgelerinde bu kez Jones Beach'e adını veren Thomas Jones'a ulaştı. Bailey'ye göre Jones, korsanların yetkililerden kaçmasına yardım etti; soygundan üç yıl sonra da evine 'bir fıçı para' taşındı.
Kaynak: New York Post
Her şey bir meyve bahçesinde bulunan, 1693'te Yemen'de basılmış gümüş bir sikkeyle başladı.
Sikkelerin kaynağı, 7 Eylül 1695'te Kızıldeniz'de basılan Babür hazine gemisi Ganj-i-Sawai'ydi.
Geminin sahibi Babür İmparatoru Evrengzib'in öfkesi, tarihin ilk küresel insan avını başlattı.
Bailey'nin yeni bulguları ise Niagara Şelalesi'nden sonra New York'un en çok ziyaret edilen eyalet parkına çıktı.
Vali Richard Coote 1698'de Jones'un evine taşınan "bir fıçı parayı" yazdı, Jones ise hiçbir şey bilmediğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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