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Viking Hazinesinden Nadir Bir Kral Sikkesi Çıktı: Bu Türden Daha Önce Sadece 4 Örnek Biliniyordu

Viking Hazinesinden Nadir Bir Kral Sikkesi Çıktı: Bu Türden Daha Önce Sadece 4 Örnek Biliniyordu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 08:45
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Norveç'in Rena kenti yakınlarında iki metal dedektörcüsünün Nisan ayında bulduğu Viking hazinesi, ülkenin bu türdeki en büyüğü olarak kayda geçmişti. Arkeologlar sikkeleri tek tek kataloglarken içlerinden Norveç tarihi için çok değerli bir parça çıktı. Yaklaşık 1.000 yıl önce Kral Olaf Haraldsson adına basılan gümüş sikkenin bu türünden daha önce yalnızca dört örnek biliniyordu. Sikke, 20 Kasım'da Oslo'daki müzede ilk kez halkın karşısına çıkacak.

Kaynak: Kültür Tarihi Müzesi, Oslo

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Sikke ilk bakışta sıradan bir İngiliz parası sanıldı

Sikke ilk bakışta sıradan bir İngiliz parası sanıldı

Sikkeyi fark eden isim, Oslo'daki Kültür Tarihi Müzesi'nde çalışan arkeolog Anne Skogsfjord oldu. Hazinedeki binlerce sikkeyi envantere geçirirken elindeki parçayı ilk bakışta dönemin Anglo-Sakson paralarından biri, hatta İngiltere Kralı II. Æthelred adına basılmış bir örnek sandı. Yazıyı okuyunca işin rengi değişti. Sikkenin üzerinde 'ONLAF R+ NORMANORV', yani 'Norveçlilerin Kralı Olaf' yazıyordu. Skogsfjord, o anda elinde ulusal bir hazine tuttuğunu fark ettiğini anlattı.

Gümüş sikke 1024 ile 1028 yılları arasında basılmış. Bir yüzünde kralın sola dönük başı ve sivri bir savaş miğferi görülüyor, bu yüzden uzmanlar sikkeyi 'Sivri Miğfer' lakabıyla anıyor. Arka yüzünde ise Hristiyanlığa göndermede bulunan bir haç ve dua niteliğinde bir yazı bulunuyor.

Norveç'in aziz kralına ait bu sikkenin bilinen örnekleri bir elin parmaklarını geçmiyor

Norveç'in aziz kralına ait bu sikkenin bilinen örnekleri bir elin parmaklarını geçmiyor

Sikkeyi bu kadar değerli kılan şey, onu bastıran kralın kimliği. Aziz Olaf olarak da bilinen Olaf Haraldsson, 1015 ile 1028 yılları arasında Norveç'i yönetti ve bugün ülkenin koruyucu azizi sayılıyor. Kendi adına basılan paralardan ise elimize çok azı ulaşmış. Olaf'a bağlanan sikkelerin sayısı 20'nin altında ve çoğu Norveç dışında bulunmuş. Bu türden Mørstad Hazinesi'ne kadar yalnızca dört örnek biliniyordu. Norveç'te en son 1924'te, bir kilise harabesindeki çalışmalar sırasında benzer bir sikke ele geçirilmişti.

Oslo Üniversitesi'nden sikke uzmanı Prof. Svein H. Gullbekk'e göre bu para yalnızca bir ödeme aracı değildi. Kral, sikkenin üzerine bir haç ve dua yazdırarak Hristiyan kimliğini bütün krallığa duyuruyordu. Sikkenin iki yüzündeki küçük bıçak kesikleri de dikkat çekiyor. Bu izler, ödeme sırasında gümüşün saflığını denemek için yapılmış olabilir. Doçent Florent Audy'ye göre sikke, hazineye girmeden önce 20-25 yıl boyunca elden ele dolaşmış.

Hazinedeki sikke sayısı kazı sürdükçe 5.500'e çıktı

Hazinedeki sikke sayısı kazı sürdükçe 5.500'e çıktı

Mørstad Hazinesi adı verilen buluntuyu 10 Nisan'da Innlandet bölgesindeki Rena yakınlarında iki metal dedektörcüsü, Vegard Sørlie ve Rune Sætre buldu. Müze 5 Mayıs'ta alanı devralıp kazıyı 13 Mayıs'ta tamamladığında elde 4.772 sikke vardı. Sonbaharda araziye dönülüp ek aramalar yapıldı ve sayı 5.500'e ulaştı. Audy, toplamın 6.000'i aşabileceğini düşünüyor.

Sikkelerin yüzde 95'ten fazlası bugünkü İngiltere ve Almanya topraklarındaki krallıklardan gelmiş. Aralarında Büyük Knut, III. Otto ve Harald Hardrada adına basılanlar da var. En yeni sikkeler Hardrada'nın saltanatının ilk yıllarına ait olduğu için hazinenin 1046 ya da 1047'de toprağa gömüldüğü tahmin ediliyor. Daha geç tarihli sikkeler çıkarsa bu tarih değişebilir.

Olaf sikkesi, hazinenin diğer parçalarıyla birlikte 20 Kasım'da Oslo'daki Tarih Müzesi'nde açılacak sergide ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Bu, hazinenin bulunuşundan bu yana halkın onu ilk kez görebileceği fırsat olacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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