Viking Hazinesinden Nadir Bir Kral Sikkesi Çıktı: Bu Türden Daha Önce Sadece 4 Örnek Biliniyordu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Norveç'in Rena kenti yakınlarında iki metal dedektörcüsünün Nisan ayında bulduğu Viking hazinesi, ülkenin bu türdeki en büyüğü olarak kayda geçmişti. Arkeologlar sikkeleri tek tek kataloglarken içlerinden Norveç tarihi için çok değerli bir parça çıktı. Yaklaşık 1.000 yıl önce Kral Olaf Haraldsson adına basılan gümüş sikkenin bu türünden daha önce yalnızca dört örnek biliniyordu. Sikke, 20 Kasım'da Oslo'daki müzede ilk kez halkın karşısına çıkacak.
Kaynak: Kültür Tarihi Müzesi, Oslo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sikke ilk bakışta sıradan bir İngiliz parası sanıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Norveç'in aziz kralına ait bu sikkenin bilinen örnekleri bir elin parmaklarını geçmiyor
Hazinedeki sikke sayısı kazı sürdükçe 5.500'e çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın