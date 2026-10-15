Viking Hazinesinden Nadir Bir Kral Sikkesi Çıktı: Bu Türden Daha Önce Sadece 4 Örnek Biliniyordu

Sikkeyi fark eden isim, Oslo'daki Kültür Tarihi Müzesi'nde çalışan arkeolog Anne Skogsfjord oldu. Hazinedeki binlerce sikkeyi envantere geçirirken elindeki parçayı ilk bakışta dönemin Anglo-Sakson paralarından biri, hatta İngiltere Kralı II. Æthelred adına basılmış bir örnek sandı. Yazıyı okuyunca işin rengi değişti. Sikkenin üzerinde 'ONLAF R+ NORMANORV', yani 'Norveçlilerin Kralı Olaf' yazıyordu. Skogsfjord, o anda elinde ulusal bir hazine tuttuğunu fark ettiğini anlattı.

Gümüş sikke 1024 ile 1028 yılları arasında basılmış. Bir yüzünde kralın sola dönük başı ve sivri bir savaş miğferi görülüyor, bu yüzden uzmanlar sikkeyi 'Sivri Miğfer' lakabıyla anıyor. Arka yüzünde ise Hristiyanlığa göndermede bulunan bir haç ve dua niteliğinde bir yazı bulunuyor.