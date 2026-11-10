Ömer Murat Gülkan Kimdir, Nereli? Fon Soruşturmasında Gözaltına Alınan OMG Capital Başkanı

Ömer Murat Gülkan'ın doğum tarihi ve memleketiyle ilgili kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Haber kaynakları da yaşı ve nereli olduğu konusunda bilgi vermiyor.

Ömer Murat Gülkan'ın eğitimi ve kariyeri

Ekonomim'in Ömer Murat Gülkan'ın LinkedIn profiline dayandırdığı bilgilere göre Ömer Murat Gülkan, 1991-1993 yılları arasında ABD'deki Tulane Üniversitesi A. B. Freeman School of Business'ta eğitim aldı. Portföy yönetimi, yatırım fonları, yapılandırılmış finansman ve kurumsal yatırımcı işlemleri alanlarında çalıştı.

Aynı kaynağa göre Ömer Murat Gülkan, 2008-2012 yılları arasında Arma Portföy Yönetimi'nde yönetici ortak olarak görev yaptı. 2012'de Ünlü Portföy Yönetimi'ne geçen Ömer Murat Gülkan, burada yönetim kurulu başkan yardımcılığı, genel müdürlük ve portföy yöneticiliği görevlerini üstlendi. Ardından OMG Capital Advisors'ın yönetim kurulu başkanı oldu.

Ömer Murat Gülkan neden gözaltına alındı?

Ömer Murat Gülkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Kasım 2026'da gözaltına alındı ve şüpheli sıfatıyla emniyete götürüldü. Ömer Murat Gülkan hakkındaki somut suçlama kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturma sürüyor ve Ömer Murat Gülkan hakkında verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Fon soruşturmasında son durum

Soruşturma, Eylül 2026 ortasında gündeme gelen fon iddiaları üzerine başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Kasım'daki açıklamasına göre soruşturmada 464 şüpheli, 120 tutuklu, 262 adli kontrol kararı ve 40 firari bulunuyor. Aynı gün BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın tutuklandığı bildirildi. Soruşturmada yer alan isimlerle ilgili iddialar yargı sürecinde netlik kazanacak.