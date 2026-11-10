Ömer Murat Gülkan Kimdir, Nereli? Fon Soruşturmasında Gözaltına Alınan OMG Capital Başkanı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir isim gündeme geldi. OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, 9 Kasım 2026'da gözaltına alındı. Bu haberin ardından Ömer Murat Gülkan'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve neden gözaltına alındığı merak edildi. İşte Ömer Murat Gülkan hakkında bilinenler.
Ömer Murat Gülkan, finans ve yatırım alanında çalışan bir iş insanı.
Ömer Murat Gülkan kaç yaşında, nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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