article/comments
article/share
Haberler
Video
Dubai'de Kalp Krizi Geçiren Bir Adam Kalp Masajı Cihazıyla Yapılan İlkyardım Sayesinde Hayata Döndü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 12:35

İçerik Devam Ediyor

Sağlık alanında her gün yeni bir teknoloji gelişiyor. Sağlık teknolojileri artık sadece hastanelerdeki büyük cihazlarla sınırlı kalmıyor, cebimize kadar giriyor. Robotik sistemler sayesinde cerrahlar, hastanın vücudunda sadece birkaç milimetrelik kesikler açarak çok hassas ameliyatlar yapabiliyor. 

Dubai'de kalp krizi geçiren bir hastaya, kalp masajı yapan cihaz sosyal medyada gündem oldu. Cihaz hastayı hayata döndürmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda kalp masajı yapan cihaz tam olarak ne?

Görüntüdeki cihaz, LUCAS (Lund University Cardiac Assist System) adı verilen otomatik göğüs kompresyon cihazı.Bu cihaz, kalp durması durumunda hastaya kalp masajı yapmak için kullanılır. Peki neden tercih ediliyor?

  • Kesintisiz Masaj: İnsan yorulabilir veya masajın ritmi/derinliği zamanla değişebilir. Ancak bu cihaz, tıbbi standartlara uygun şekilde dakikada yaklaşık 100-120 kez ve sabit bir derinlikte (yaklaşık 5-6 cm) masajı kesintisiz sürdürebiliyor. 

  • Taşıma Kolaylığı: Hasta ambulansa taşınırken veya merdivenlerden indirilirken manuel kalp masajı yapmak çok zordur. Bu cihaz, hareket halindeyken bile masaja devam edilmesini sağlıyor. 

  • Sağlık Ekibine Destek: Masaj görevini cihaz üstlendiği için, sağlık ekipleri hastaya damar yolu açma, ilaç verme veya solunum desteği sağlama gibi diğer kritik müdahalelere daha fazla odaklanabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın