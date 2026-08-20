Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Yazı Tura Atmakla Piyasa Matematiği Arasındaki İlişki Ne?

Şimdi, Dr. Hakan Özerol bize bir metaforla piyasa dünyasının nasıl işlediğini gösteriyor. Bir madeni parayı havaya attığımızda ya yazı ya da tura gelir. Yani %50 şans vardır... Evet, şans!

Fakat Dr. Hakan Özerol paranın hangi açıyla ve ne kadar kuvvetle atılacağını hesapladıktan sonra istediğimiz yüzünün görünebileceğini söyler. Aynı piyasadaki parametreler gibi! Gelin, metaforla piyasa matematiği arasındaki ilişkiye bir bakalım!