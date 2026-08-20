Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Yazı Tura Atmakla Piyasa Matematiği Arasındaki İlişki Ne?
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Şimdi, Dr. Hakan Özerol bize bir metaforla piyasa dünyasının nasıl işlediğini gösteriyor. Bir madeni parayı havaya attığımızda ya yazı ya da tura gelir. Yani %50 şans vardır... Evet, şans!
Fakat Dr. Hakan Özerol paranın hangi açıyla ve ne kadar kuvvetle atılacağını hesapladıktan sonra istediğimiz yüzünün görünebileceğini söyler. Aynı piyasadaki parametreler gibi! Gelin, metaforla piyasa matematiği arasındaki ilişkiye bir bakalım!
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1. Yazı tura olasılık düşüncesini doğrular.
2. Çokça deneme yapılması sonucun anlaşılmasını sağlayabilir.
3. Yatırım kararlarının önemli kavramlarından biri beklenen değerdir.
4. Tabii ki piyasadaki risk, yazı turadan daha karmaşık.
5. Kısacası piyasa matematiği geleceği bilmek demek değil.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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