Donarak Ölen İnsanlar Neden Genelde Üstlerini Çıkarmış Şekilde Bulunuyor?

İlk belirtiler titreme, yavaşlama ve koordinasyon bozukluğu gibi görünebilir ama ilerleyen evrelerde işler çok daha karmaşık hale gelir: Konuşma bozulur, bilinç bulanır ve kişi sanki sarhoşmuş gibi davranmaya başlar. İşte tam da bu noktada devreye paradoksal soyunma girer.

Vücut ısıyı koruyabilmek için damarları daraltarak kanı merkeze çeker ama zamanla bu mekanizma yorulur ve birdenbire sıcak kan tekrar dış uzuvlara fırlar. Bu da sanki ani bir 'içten ısınma' ya da sıcak basması hissi yaratır ve kişi, yanıyormuş gibi hissedip kıyafetlerini çıkarmaya başlar. Aslında donuyordur ama beyin artık doğru sinyalleri alamaz hale gelmiştir.