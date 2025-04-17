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Donarak Ölen İnsanlar Neden Genelde Üstlerini Çıkarmış Şekilde Bulunuyor?

Donarak Ölen İnsanlar Neden Genelde Üstlerini Çıkarmış Şekilde Bulunuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 15:55

Dondurucu bir soğuğun ortasında kalan insanlar, bazen yardım gelmeden önce giysilerini çıkarmış bir şekilde bulunuyor. Kimi zaman da onları masa altına, koltuk arkasına veya dolap içine kıvrılmış halde görüyoruz. Dışarıdan bakıldığında akla hemen şiddetli bir saldırı ya da gizemli bir suç geliyor. Ama işin iç yüzü, tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık. Eğer siz de bu hikayeleri duyduğunuzda “Neden böyle davranırlar ki?” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Hipotermi, yani vücut ısısının 35°C’nin altına düşmesiyle gelişen durum, sadece fiziksel değil.

Hipotermi, yani vücut ısısının 35°C’nin altına düşmesiyle gelişen durum, sadece fiziksel değil.

İlk belirtiler titreme, yavaşlama ve koordinasyon bozukluğu gibi görünebilir ama ilerleyen evrelerde işler çok daha karmaşık hale gelir: Konuşma bozulur, bilinç bulanır ve kişi sanki sarhoşmuş gibi davranmaya başlar. İşte tam da bu noktada devreye paradoksal soyunma girer. 

Vücut ısıyı koruyabilmek için damarları daraltarak kanı merkeze çeker ama zamanla bu mekanizma yorulur ve birdenbire sıcak kan tekrar dış uzuvlara fırlar. Bu da sanki ani bir 'içten ısınma' ya da sıcak basması hissi yaratır ve kişi, yanıyormuş gibi hissedip kıyafetlerini çıkarmaya başlar. Aslında donuyordur ama beyin artık doğru sinyalleri alamaz hale gelmiştir.

Paradoksal soyunma genellikle sonun habercisidir.

Paradoksal soyunma genellikle sonun habercisidir.

Bu noktadan sonra bazı insanlar, tıpkı kış uykusuna yatmaya hazırlanan hayvanlar gibi davranmaya başlar. Bilim insanlarının “terminal burrowing” adını verdiği bu davranış, kişinin masa altına, yatak arkasına ya da dolap gibi dar alanlara sıkışarak kendini korumaya çalışmasıyla karakterizedir. 

1995 yılında Almanya’da yapılan bir araştırmada, hipotermiyle ölen birçok insanın dar alanlara sürünerek girmeye çalıştığı, dizlerinde ve dirseklerinde sıyrıklar olduğu ama çıkarılmış kıyafetlerinde zarar bulunmadığı gözlemlenmişti. Bu da soyunma davranışının önce geldiğini, ardından kişinin sürünerek gizlenmeye çalıştığını gösteriyor. Eylem, beyin sapının otomatik ve ilkel bir hayatta kalma tepkisi olarak değerlendiriliyor yani kişi artık bilinçli hareket etmiyor.

Hipotermi, çoğunlukla yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, alkol veya uyuşturucu kullananlar arasında görülüyor.

Hipotermi, çoğunlukla yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, alkol veya uyuşturucu kullananlar arasında görülüyor.

Özellikle nemli hava, sert rüzgar ve soğuk su gibi faktörler vücut ısısını hızla düşürebiliyor. Soğuk havalarda kalın ama nefes alabilir, kuru kıyafetler giymek, eldiven yerine mitten kullanmak, başı örtmek ve alkol tüketiminden kaçınmak kritik önem taşıyor. 

Çünkü alkol, damarlarda genişlemeye neden olarak vücut ısısının daha çabuk kaybedilmesine yol açabiliyor. İlk yardım olarak, kişiyi sıcak ve kuru battaniyelere sarmak, mümkünse tatlı ve sıcak sıvılar içirmek ve acil tıbbi yardım çağırmak gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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