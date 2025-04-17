Donarak Ölen İnsanlar Neden Genelde Üstlerini Çıkarmış Şekilde Bulunuyor?
Dondurucu bir soğuğun ortasında kalan insanlar, bazen yardım gelmeden önce giysilerini çıkarmış bir şekilde bulunuyor. Kimi zaman da onları masa altına, koltuk arkasına veya dolap içine kıvrılmış halde görüyoruz. Dışarıdan bakıldığında akla hemen şiddetli bir saldırı ya da gizemli bir suç geliyor. Ama işin iç yüzü, tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık. Eğer siz de bu hikayeleri duyduğunuzda “Neden böyle davranırlar ki?” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Gelin bakalım...
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Hipotermi, yani vücut ısısının 35°C’nin altına düşmesiyle gelişen durum, sadece fiziksel değil.
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Paradoksal soyunma genellikle sonun habercisidir.
Hipotermi, çoğunlukla yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, alkol veya uyuşturucu kullananlar arasında görülüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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