article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump Kendisini Hz. İsa Gibi Gösteren Bir Görsel Paylaştı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.04.2026 - 10:32

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yapay zeka ile hazırlanmış bir görsel paylaşarak büyük tartışma yarattı. Görselde Trump’ın Hz. İsa gibi hasta bir kişiyi mucizevi şekilde iyileştirdiği görülürken paylaşım dünyayı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump bu paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

ABD Başkanı kendisinin yapay zekayla Hz. İsa gibi tasvir edilmiş bir görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda ABD'nin sembolleri kullanılırken Trump'ın kendini Mesih gibi çizdirmesi pek çok kişinin tepkisini çekti.

Paylaşımın nedeni ise ABD Başkanının Papa Leo XIV ile olan tartışması...

Papa Leo ABD İran Savaşı'na karşı çıktığını açıklamıştı. “Tanrı hiçbir çatışmayı kutsamaz” diyen Papa bir uzlaşma için uğraş gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Trump'ın Papa'ya tepkisi ise sert olmuş, Papa'yı siyaseti bilmemekle ve sola yakın olmakla suçlamıştı. Trump eleştirilerinin ardından söz konusu Mesih görselini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın