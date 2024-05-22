Doğuma Gün Sayan Müge Boz Bebeğinin Kalp Atışlarını Dinlediği Anları Paylaştı!
Doğuma Gün Sayan Müge Boz Bebeğinin Kalp Atışlarını Dinlediği Anları Paylaştı!
Geçtiğimiz senelerde kızları Vina'yı kucaklarına alan ve sevimli aileleriyle beğeni toplayan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti yakında ikinci çocuklarını kucaklarına alacak. Müge Boz sosyal medya hesabından bebeğinin kalp atışlarını dinlediği anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti kızları Vina ile kurdukları minik ama sevimli aileleriyle günümüzün en sevilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Sosyal medyanın da favori isimlerinden olan, anne ve babalıklarıyla sempati toplayan ikili geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesini vermişti.
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenceğini belirten Boz, "Yakında ben, Vina ve kardeşi 3’lü Voltran’ı oluşturacağız" notuyla duyurmuştu bu haberi.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşımda bebeklerinin kalp atışlarını dinleyen Müge Boz, "heyecan dorukta son kontrollerimiz, şükür son kontrollerimiz" notunu düştü.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın