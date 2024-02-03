Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Epidural her zaman işe yaramaz."
2. "Aşırı kanamalara hazırlıklı olun."
3. "İlk motorlu testere doğumlarda kullanılmak için icat edildi."
4. "Doğum başlangıcından, aktif doğuma geçerken kusma ihtimaliniz yüksek."
5. "Bebek doğarken rahim ağzını(servik) da yırtabilir. Benim öyle oldu ve hayatımın en güzel günüydü diyemem."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Kız kardeşim doğum sırasında felç geçirdikten sonra neredeyse ölüyordu. Bebeği forsepsle çıkarmak zorunda kaldılar."
7. "Çocuğun doğumundan sonraki ilk beş yılda çok fazla boşanma olur."
8. "Hipermez denilen bir durumu yaşayıp, dokuz ay boyunca aralıksız kusabilirsiniz. Tanıdığım iki kadında da bunu yaşadı."
9. "Doğumdan sonra rahim sarkması çok yaygın bir durum ama hiç konuşulmuyor. Fizik tedavi yardımcı olabilir. Şiddetine bağlı olarak ameliyata ihtiyacınız olabilir."
10. "Doğum sonrası depresyonu hayatınızı mahvedebilir. Yeni çocuk sahibi olduysanız ve yardıma ihtiyacınız varsa profesyonel destek alın."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Hamilelik saçlarımı çok parlak ve sağlıklı yaptı. Doğumdan sonraysa saçlarım tamamen dökülmeye başladı. Saçlarım her yerdeydi."
12. "Doğum sonrası ağlama krizleri...Bir nedeni olması gerekmez."
13. "Paraşütle atlama doğum yapmaktan daha güvenli."
14. "Pika sendromunu yaşadım. Sahilde kumu yemek istedim ve delirdiğimi düşündüm."
15. "Doğumda klitorisiniz yırtılabilir. Bana nereden bildiğimi sormayın..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda