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Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi

Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 12:31

Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Doğum sırasında dışkı yapma ihtimaliniz çok yüksek..."

1. "Doğum sırasında dışkı yapma ihtimaliniz çok yüksek..."

2. "Gebelik zehirlenmesi doğumdan sonra altı haftaya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten doktora giderseniz, yakın zamanda doğum yaptığınızı belirtin."

2. "Gebelik zehirlenmesi doğumdan sonra altı haftaya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten doktora giderseniz, yakın zamanda doğum yaptığınızı belirtin."

3. "Büyük ihtimalle demir seviyeniz çok düşük olacak. Demir takviyeleri de size iyi gelmeyecek."

3. "Büyük ihtimalle demir seviyeniz çok düşük olacak. Demir takviyeleri de size iyi gelmeyecek."

4. "Doğum yaptıktan sonra meme uçlarımdan çok fazla süt aktığı için kedilerim beni çeşme sanmıştı."

4. "Doğum yaptıktan sonra meme uçlarımdan çok fazla süt aktığı için kedilerim beni çeşme sanmıştı."

5. "Kısa boylu bir insansanız ve büyük bir bebek taşıyorsanız, kaburgalarınız çok fazla ağrıyacak."

5. "Kısa boylu bir insansanız ve büyük bir bebek taşıyorsanız, kaburgalarınız çok fazla ağrıyacak."
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6. "Doğum sonrası depresyonu yaşadığım en kötü şeydi. Beş yıl geçti ama tam olarak atlatamadım."

6. "Doğum sonrası depresyonu yaşadığım en kötü şeydi. Beş yıl geçti ama tam olarak atlatamadım."

7. "Hamile kalmaya alerjiniz olabilir. Cildim komple kaşınıyordu. O kadar dayanılmazdı ki kaşımak zorunda kaldım ve bu da durumu daha da kötüleştirdi."

7. "Hamile kalmaya alerjiniz olabilir. Cildim komple kaşınıyordu. O kadar dayanılmazdı ki kaşımak zorunda kaldım ve bu da durumu daha da kötüleştirdi."

8. "Üçüncü doğumumda ilaçlar sezaryenden önce etkisini göstermedi."

8. "Üçüncü doğumumda ilaçlar sezaryenden önce etkisini göstermedi."

9. "Emzirirken tuvaletiniz gelebilir. Çocuğunuzu doyururken klozete oturabilirsiniz. Ebeveynlik yaparken en tuhaf deneyiminiz bu olmayacak."

9. "Emzirirken tuvaletiniz gelebilir. Çocuğunuzu doyururken klozete oturabilirsiniz. Ebeveynlik yaparken en tuhaf deneyiminiz bu olmayacak."

10. "Yeterli kalsiyum alımınız yoksa vücudunuz onu kemiklerinizden ve dişlerinizden çeker. Ortaçağ Avrupalıları, kadınların her hamilelikte bir dişini kaybedeceğine inanıyordu."

10. "Yeterli kalsiyum alımınız yoksa vücudunuz onu kemiklerinizden ve dişlerinizden çeker. Ortaçağ Avrupalıları, kadınların her hamilelikte bir dişini kaybedeceğine inanıyordu."
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11. "Sezaryen sırasında plasentanızı aldıklarında köprücük kemiğinizin çekildiğini hissedebilirsiniz."

11. "Sezaryen sırasında plasentanızı aldıklarında köprücük kemiğinizin çekildiğini hissedebilirsiniz."

12. "Doğumdan sonra ilk cinsel ilişki acı verici olabilir. Altı hafta geçmiş olsa bile dayanılmaz."

12. "Doğumdan sonra ilk cinsel ilişki acı verici olabilir. Altı hafta geçmiş olsa bile dayanılmaz."

13. "Normal doğum yaptım. Hemşire odadan çıkınca kalkıp tuvalete gitmeye çalıştım. Kan renginde bir sıvı hızla aktı ve yerde büyük bir birikinti oluşturdu."

13. "Normal doğum yaptım. Hemşire odadan çıkınca kalkıp tuvalete gitmeye çalıştım. Kan renginde bir sıvı hızla aktı ve yerde büyük bir birikinti oluşturdu."

14. "Ikınmak hemoroide neden olabilir. İlk çocuğumda, hemşire büyük olduğu için şaşırıp, diğer hemşirelere de göstermişti."

14. "Ikınmak hemoroide neden olabilir. İlk çocuğumda, hemşire büyük olduğu için şaşırıp, diğer hemşirelere de göstermişti."

15. "Sütüm azalırken çok şiddetli ağrılarım oluyordu."

15. "Sütüm azalırken çok şiddetli ağrılarım oluyordu."

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