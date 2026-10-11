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Doğu Ekspresi Biletleri İçin Tarih Verildi: 2 Kişilik Biletlerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Doğu Ekspresi Biletleri İçin Tarih Verildi: 2 Kişilik Biletlerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
11.10.2026 - 14:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kültür ve doğa turizminin gözde hatlarından Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu takvimini açıkladı. Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 seferin gerçekleştirileceği yeni sezonda bireysel bilet satışları 26 Ekim tarihinde başlayacak.

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Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini demir yolu konforuyla sunan hatta seferler, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 35’er olmak üzere planlandı.

Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini demir yolu konforuyla sunan hatta seferler, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 35’er olmak üzere planlandı.

Sefer Günleri ve Tarihleri

  • Ankara - Kars Yönü: İlk sefer 21 Aralık 2026’da başlayacak ve 10 Mart 2027’ye kadar devam edecek. Trenler Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hareket edecek.

  • Kars - Ankara Yönü: İlk sefer 23 Aralık 2026’da yapılacak ve 12 Mart 2027’de sona erecek. Trenler Kars’tan Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yola çıkacak.

Güzergahta 5 Durakta Gezi Molası

Güzergahta 5 Durakta Gezi Molası
cdnuploads.aa.com.tr

Yolculara güzergah üzerindeki şehirleri keşfetme olanağı tanıyan hat kapsamında duraklarda uzun süreli gezi molaları verilecek:

Bilet Satışları 26 Ekim’de Başlıyor

Bilet Satışları 26 Ekim’de Başlıyor
cdnuploads.aa.com.tr

Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi’nde her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Kompartıman başına 2 yatak ve vagon başına 20 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek trenin bireysel biletleri, 26 Ekim itibarıyla TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.

Sezon için 2 kişilik bilet fiyatları 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar yolculuğun dönemine ve yönüne göre farklılık gösterebildiğinden, bilet satışı başladığında güncel fiyatların resmi satış kanallarından takip edilmesi öneriliyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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