Doğu Ekspresi Biletleri İçin Tarih Verildi: 2 Kişilik Biletlerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi’nde her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Kompartıman başına 2 yatak ve vagon başına 20 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek trenin bireysel biletleri, 26 Ekim itibarıyla TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.

Sezon için 2 kişilik bilet fiyatları 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar yolculuğun dönemine ve yönüne göre farklılık gösterebildiğinden, bilet satışı başladığında güncel fiyatların resmi satış kanallarından takip edilmesi öneriliyor.