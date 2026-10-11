article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 Seferleri Ne Zaman Başlıyor, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 Seferleri Ne Zaman Başlıyor, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 13:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış aylarının en çok merak edilen seyahat rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon tarihleri belli oldu. Karlı Doğu Anadolu manzaralarında tren yolculuğu yapmak isteyenler, bilet fiyatlarını ve satış tarihini araştırıyor. Peki Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, biletler ne kadar ve ne zaman satışa çıkıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başladı mı? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başladı mı? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlıyor. Kış sezonuna özel olarak düzenlenen seferler, yolcuları Doğu Anadolu'nun karla kaplı manzaraları arasında bir tren yolculuğuna çıkarıyor. Yeni sezon için tarihin açıklanmasıyla birlikte seyahat planı yapanlar da hazırlıklara başladı.

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Satışları Ne Zaman Başlayacak? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Satışları Ne Zaman Başlayacak? - 2026

Bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak. Yolculuk yapmayı planlayanların bu tarihi not etmesinde fayda var. Satış günü yaklaştıkça hangi tarihte ve hangi yönde yolculuk yapmak istediğinize karar vermeniz, bilet almayı kolaylaştırır.

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? - 2026

2 kişilik bilet fiyatları 15.000 ile 20.000 TL arasında değişiyor. Fiyatlar yolculuğun dönemine ve yönüne göre farklılık gösterebiliyor. Bilet satışı başladığında güncel fiyatları resmi satış kanallarından kontrol etmek en doğrusu.

Turistik Doğu Ekspresi Nereden Nereye Gidiyor? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Nereden Nereye Gidiyor? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında seferler düzenliyor. Yolculuk boyunca tren, Doğu Anadolu'nun kışın en etkileyici hâlini gösteren manzaralarının içinden geçiyor. Bu rota her sezon seyahatseverlerin en çok tercih ettiği kış gezilerinden biri.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Nereden Alınır? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Nereden Alınır? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi biletleri TCDD Taşımacılık'ın satış kanallarından alınıyor. Satış 26 Ekim'de başladığında bilet bilgilerini ve müsaitlik durumunu resmi kanaldan takip etmek gerekiyor. Böylece fiyat ve tarih konusunda yanlış bilgiye ulaşma ihtimali de ortadan kalkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turistik Doğu Ekspresi Neden Bu Kadar Merak Ediliyor? - 2026

Turistik Doğu Ekspresi Neden Bu Kadar Merak Ediliyor? - 2026

Kış mevsiminde karla kaplı Doğu Anadolu'yu tren penceresinden izlemek, seyahatseverlerin her yıl en çok ilgi gösterdiği deneyimlerden biri. Her sezon seferlerin ve bilet fiyatlarının açıklanması da sosyal medyada ve haberlerde geniş yer buluyor. Bu yüzden yeni sezonun tarihleri ve fiyatları da merakla bekleniyordu.

Turistik Doğu Ekspresi Ne Kadar Sürüyor?

Turistik Doğu Ekspresi Ne Kadar Sürüyor?

Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara’dan Kars’a yolculuğu yaklaşık 30 ile 34 saat sürüyor. Süre, sefer saatine ve trenin duraklarda verdiği molalara göre değişebiliyor. Yolculuk boyunca tren gece de yolda kalıyor, yolcular bir gün boyunca Doğu Anadolu manzaralarını izliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın