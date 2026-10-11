Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 Seferleri Ne Zaman Başlıyor, Bilet Fiyatları Ne Kadar?
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Kış aylarının en çok merak edilen seyahat rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon tarihleri belli oldu. Karlı Doğu Anadolu manzaralarında tren yolculuğu yapmak isteyenler, bilet fiyatlarını ve satış tarihini araştırıyor. Peki Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, biletler ne kadar ve ne zaman satışa çıkıyor?
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Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başladı mı? - 2026
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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