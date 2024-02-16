Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Doğru Seçimler Yaparak Stilinizi Daha Zengin Gösterebilirsiniz!

etiket Doğru Seçimler Yaparak Stilinizi Daha Zengin Gösterebilirsiniz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 17:04

Kombin yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç konudan bahsedeceğiz! 

Seçtiğiniz parçalar ile stilinizi zengin göstermek istiyorsanız, sizi içeriğimize alalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 15.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kruvaze Yün Kaban

Kruvaze Yün Kaban

Kombin yaparken yün gibi kalitesi yüksek kumaşlar tercih etmek stilinizi oldukça güçlü gösterecektir.

Ayrıca her sezon stilini koruyan ve trend kalabilen parçaları tercih etmek önemli.

Kruvaze yün kaban 2.999,99 TL.

Kabanı beğenenler buraya!

Hepsiburada

Füme Basic Sweatshirt

Füme Basic Sweatshirt

Baskılı ve marka ibaresi olan modeller yerine basic sweatshirtler her zaman daha trend görünecektir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşıyla, rengiyle, kalıbıyla, her şeyiyle mükemmel hiç düşünmeden alın.

Basic sweatshirt 472,99 TL burada.

Hepsiburada

Hakiki Deri Çanta

Hakiki Deri Çanta

Kombin yaparken seçeceğiniz çanta modelinin logo veya marka ibaresi olmaması stilinizi daha zengin gösterecektir.

Ayrıca seçeceğiniz çantanın kumaşının da yüksek kaliteye sahip olması önemli.

Hakiki deri çanta 3.999,00 TL burada.

Hepsiburada

Adidas Samba

Adidas Samba

Son dönemin en trend ve popüler modeli ile karşınızdayız!

Hem klasik kombinlerinizle kullanabilir hem de spor kombinlerinizle kullanabilirsiniz. Kombinlerinize trend bir hava yaratan bu modeli, gardırobunuza mutlaka eklemelisiniz.

Adidas ayakkabı 8.299,00 TL burada.

Hepsiburada

Mavi Jean Pantolon

Mavi Jean Pantolon

Herkesin gardırobunda olması gereken, kalıbı ve modeli harika olan o jean işte burada! 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yumuşak bir dokusu ve çok rahat bir kalıbı var.

Mavi jean pantolon 687,99 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şardonlu İkili Takım

Şardonlu İkili Takım

Güçlü bir kombin yaratmak istiyorsanız takım tercih edin!

Monokrom ve tonsürton kombinlere gardırobunuzda yer vermeyi ihmal etmeyin! 

Şardonlu ikili takım 564,37 TL burada.

Hepsiburada

Balıkçı Yaka Triko Kazak

Balıkçı Yaka Triko Kazak

Modası geçmeyen doğal tonlardaki bir triko kazak sizi çok sade ve şık gösterebilir. 

Balıkçı yaka bu kazağı tonsürton parçalar ile kombinlediğiniz zaman çok güçlü bir stil yaratacaksınız.

Balıkçı yaka triko kazak 2.299,00 TL burada.

Hepsiburada

Palazzo Pantolon

Palazzo Pantolon

Modası geçmeyecek bir model ile karşınızdayız. En trend kombinlerin vazgeçilmezi olan bu palazzo modeli hala gardırobunuza eklemediyseniz şimdi tam zamanı! 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Böyle bir şey yok, o kadar rahat ki kalıpta tam kesinlikle alın aldırın.

Palazzo pantolon 453,70 TL burada.

Hepsiburada

Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak

Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak

Kazak tercihi yaparken desenli veya baskılı modeller yerine düz bir model seçmek, stilinizi daha da güçlendirecektir.

Sade kombinler her zaman elengan bir görünüme sahip olmanızı sağlayacaktır.

Bisiklet yaka oversize triko kazak 659,99 TL. 

Triko kazağı beğenenler buraya.

Hepsiburada

Bomber Kaşe Ceket

Bomber Kaşe Ceket

Ceket seçimi yaparken mutlaka modası geçmeyecek sade modeller tercih etmenizi öneririz.

Bu ceket hem spor kombinlerinize hem de klasik kombinlerinize çok yakışacak.

Bomber kaşe ceket 909,87 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kat Kat İpek Elbise

Kat Kat İpek Elbise

Güçlü bir stil yaratırken kumaş kalitesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz elbette. 

Bu ipek elbise üzerinizde çok zarif bir görünüm sağlayacak.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika teşekkürler.

İpek elbise 1.199,00 TL.

İncelemek için buraya.

Hepsiburada

Beyaz Basic Tişört

Beyaz Basic Tişört

Basic tişörtler arma ve baskılı tişörtlere göre daha kaliteli ve iddialı bir stil yaratıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel yumuşak kumaşı var. Bedeni, kumaşı harika çok beğendim.

Basic tişört 299,99 TL burada.

Hepsiburada

Loafer Ayakkabı

Loafer Ayakkabı

Markaların ikonik modellerinin muadilleri yerine sade modelleri tercih etmek sizi elegan bir görünüme kavuşturacaktır.

Klasik ve modern çizgisi olan, tüm stillere ayak uydurabilen bu modeli vakit kaybetmeden inceleyin!

Loafer ayakkabı 849,99 TL burada.

Hepsiburada

925 Ayar Gümüş Halka Küpe

925 Ayar Gümüş Halka Küpe

Stili ile göz dolduran ve zengin bir stil yaratmak için ihtiyacınız olan şey tam olarak bu küpeler! 

İster klasik bir stil yaratın isterseniz de spor bir kombin... Her tarza ayak uyduracak bu modelin modası hiç geçmeyecek.

Halka küpe 879,00 TL burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın