Doğduğun Ayı Seç Sana Kişiliğini Anlatalım!

Kasım ayında doğanlar kolay çözülmez. Sen de öyle birisin; dışarıdan baktıklarında ne düşündüğün, ne hissettiğin pek anlaşılmaz. Ama iç dünyanda fırtınalar kopar. Sezgilerin çok kuvvetlidir, çoğu zaman bir şeyi “bilirsin” ama neden bildiğini açıklayamazsın. Hayat senin için ya siyah ya beyazdır. Gri alanlarla pek aran yoktur. İnsanlara karşı ya çok bağlı olursun ya da tamamen uzak. Bu keskinlik seni tutkulu yapar. Aşkta da ya derin bir bağlılıkla yaşarsın ya da hiç bulaşmazsın. Kıskançlık ve sahiplenme duyguların yüksek olabilir ama sevdiğinde gerçekten sadıksın. Senin aşkın kolay kazanılmaz ama bir kez kazanıldı mı da, yerini hiçbir şey tutamaz. Güçlü duygular senin alanın.