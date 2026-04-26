Doğadaki Sesleri Enstrüman Olarak Kullanıyor: Kim Bu Sanatçı?

Begüm - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 20:01

Hem sesi hem de şarkılarıyla hepimizi etkisi altına alan bir isim var bu sefer karşımızda. Tarzları ile oldukça nişler... Peki kim? Verdiğimiz bilgileri iyi takip et, en sonda soracağız...

İlk albümünü yayınladığında henüz 11 yaşındaydı.

Müzikal dehası bir çocuk olarak çok küçükken keşfedildi! 1977 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Hatta bu albümle altın plak kazandı. Bu albümde yerel şarkıların yanı sıra Beatles'ın bazı parçalarının yorumları da yer alıyordu.

Punk ve alternatif rock ile öne çıktı.

Solo kariyerinden önce, uluslararası çapta ses getiren bir grubun üyesi olarak tanındı. O dönemdeki aykırı duruşu ve daha önce duyulmamış vahşi vokal stiliyle, ana akım müziğin sınırlarını zorlayacağının ilk kanıtlarını sundu.

90’lı yılların başında Londra’ya taşınarak modern elektroniği popla birleştirdi.

993 yılında yayınladığı solo çalışmasıyla cazdan trip-hop’a kadar her şeyi harmanladı. Bu dönemde çektiği yaratıcı kliplerle görsel sanatın müzikle nasıl kusursuz birleşebileceğini tüm dünyaya gösterdi ve sonunda da art-pop'un kraliçesi ilan edildi!

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Bir dram filminde başrol oynayarak oyunculuk yeteneğini kanıtladı ve sinemanın en prestijli ödüllerinden birini aldı. Ancak yönetmenle yaşadığı zorlu süreç ve karakterin ruhsal yükü nedeniyle uzun bir süre beyaz perdeden uzak durmayı tercih etti.

Oscar törenine giydiği o kuğu tasarımlı elbiseyle moda tarihini sarstı.

2001 yılındaki törende giydiği kıyafet o dönem alay konusu olsa da, yıllar içinde cesaretin ve sanatsal dışavurumun simgesi haline geldi. Bugün o kostüm, dünyanın en önemli modern sanat müzelerinde sergilenen bir ikon.

Enstrümanları bir kenara bırakıp sadece insan sesinden oluşan bir albüm yaptı.

2004 yılında, müziğin en ilkel ve doğal haline odaklanarak neredeyse tamamen vokallerden oluşan bir başyapıt ortaya koydu. Beatbox ve koro seslerini öyle bir işledi ki, insan vücudunun aslında en güçlü enstrüman olduğunu herkese hatırlattı.

Kendi müziği için var olmayan devasa enstrümanlar icat ettirdi

Yerçekimiyle çalışan sarkaçlardan devasa borulu düzeneklere kadar, hayalindeki sesleri çıkarmak için özel aletler tasarlattı. Sahne performanslarını bir konserden ziyade, bilimsel ve sanatsal bir deneye dönüştürerek izleyiciyi büyüledi.

Aynı zamanda bir çevre aktivisti oldu.

Ülkesinin el değmemiş ekosistemini korumak için büyük kampanyalar yürüttü ve politikacılara karşı sesini yükseltti. Müziğindeki doğa ana vurgusunu, gerçek hayatta da güçlü bir duruşla destekleyerek sanatı toplumsal bir bilince taşıdı.

Peki sence kim bu sanatçı?

