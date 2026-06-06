Aşk Acısına "İlaç Gibi" Gelecek: Terk Edilenlerin Milli Marşları Listesi!

Aşk acısının sadece ağlamak değil, bazen de 'Sen bana bunu nasıl yaptın?' diye sitem etmek olduğunu hatırlatan bir parçadır bu! Temposu sizi biraz olsun yerinizden kaldırırken, sözleri karşı tarafın bencilliğine odaklanmanızı sağlar.