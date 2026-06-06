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Aşk Acısına "İlaç Gibi" Gelecek: Terk Edilenlerin Milli Marşları Listesi!

etiket Aşk Acısına "İlaç Gibi" Gelecek: Terk Edilenlerin Milli Marşları Listesi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 18:01
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Aşk acısı çekenler... Sevdiğini bir türlü unutamayanlar... Ve terk edilenler... Toplanın bu liste sizin için! Aşk acısı çekerne hüngür hüngür ağlamanızı sonra da toparlanmanızı sağlayacak o şarkılar burada. Hazırsak hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan

'Acıtmıyor artık, alışıyor insan.' cümlesiyle başlayan bu şarkı her şeyi anlatmıyor mu zaten? Terk edilmenin o ilk şokunu ve ardından gelen kabullenişi en yalın hali... Sezen Aksu’nun sesi, bu süreçte sanki yanınızda oturan bir dostun tesellisi gibidir.

2. Müslüm Gürses - Affet

Terk edilmenin yarattığı o büyük pişmanlık ve özlem duygusunu Müslüm Baba'dan daha iyi kimse anlatamaz kabul edelim... 'Eğer seni kırdıysam affet' derken, aslında her bitişin içinde kalan yarım kalmışlıkları kalbinize işler.

3. Sıla - Yan Benimle

Sözlerindeki ağır sitem ve o vazgeçemeyiş hali, özellikle geceleri aşk acısı çekenler için adeta bir sığınak değil de ne? Sıla'nın güçlü yorumuyla 'Yansın içim, bitsin bu sızı' demek isteyenlerin favorisi bizce!

4. Teoman - Paramparça

Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım... Terk edildikten sonra insanın kendini boşlukta, dağılmış ve biraz da kimsesiz hissettiği o anların marşıdır. Hayatın tüm dağınıklığını tek bir şarkıda toplar.

5. Sertab Erener - Yalnızlık Senfonisi

Ayrılığın ardından gelen o derin yalnızlığı adeta bir başyapıt olarak sunmuyor mu? 'Zaman sadece birazcık zaman' derken de sabretmeyi hatırlatırken, kalbinizdeki fırtınayı notalarla dindirir.

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6. Yalın - Zalim

Aşk acısının sadece ağlamak değil, bazen de 'Sen bana bunu nasıl yaptın?' diye sitem etmek olduğunu hatırlatan bir parçadır bu! Temposu sizi biraz olsun yerinizden kaldırırken, sözleri karşı tarafın bencilliğine odaklanmanızı sağlar.

7. Ebru Gündeş - Demir Attım

Klasik bir damar şarkısı arayanlar için bu liste onsuz olmaz kabul edelim... Dünyaya ve giden sevgiliye karşı çekilen o büyük restin, kalbin bir limana hapsoluşunun en gür sesli anlatımıdır.

8. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

Terk edilenlerin mağdur rolünden çıkıp kahraman olduğu o meşhur marş! Ayrılığın ardından küllerinden doğmak, kendini bulmak ve gidenin arkasından el sallamak isteyenler için gerçek bir güç deposudur.

9. Halil Sezai - İsyan

Aşk acısının o en çiğ, en bağırış çağırış dolusu halidir. İçinizde biriken tüm öfkeyi ve çaresizliği dışarı vurmak istediğinizde, Halil Sezai’nin bu feryadı size eşlik edecek en iyi dosttur kabul edelim...

10. Nilüfer & Şebnem Ferah - Erkekler Ağlamaz

İsmine bakmayın, bu şarkı cinsiyet fark etmeksizin terk edilen herkesin içindeki o sessiz ağlayışı temsil eder. Nostaljik bir hüzünle, biten bir aşkın ardından kalan son hatıraları bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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