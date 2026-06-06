Aşk Acısına "İlaç Gibi" Gelecek: Terk Edilenlerin Milli Marşları Listesi!
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Aşk acısı çekenler... Sevdiğini bir türlü unutamayanlar... Ve terk edilenler... Toplanın bu liste sizin için! Aşk acısı çekerne hüngür hüngür ağlamanızı sonra da toparlanmanızı sağlayacak o şarkılar burada. Hazırsak hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan
2. Müslüm Gürses - Affet
3. Sıla - Yan Benimle
4. Teoman - Paramparça
5. Sertab Erener - Yalnızlık Senfonisi
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6. Yalın - Zalim
7. Ebru Gündeş - Demir Attım
8. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
9. Halil Sezai - İsyan
10. Nilüfer & Şebnem Ferah - Erkekler Ağlamaz
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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