Doğa Yürüyüşüne Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Altın Kural

Trekking ya da hiking fark etmeksizin, doğaya çıkmadan önce ilk yapılması gereken şey rotayı iyi tanımak. Gidilecek bölgenin uzunluğu, zorluk derecesi, su kaynakları, iniş-çıkış yapısı ve tahmini dönüş süresi önceden bilinmeli.

Hava durumu da yürüyüşten önce mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle dağlık alanlarda hava kısa sürede değişebildiği için yalnızca birkaç gün öncesine bakmak yeterli olmayabilir. Yola çıkmadan hemen önce son tahminlere yeniden göz atmak daha güvenli olur.

Bir diğer önemli nokta ise yürüyüş planını bir yakınla paylaşmak. Gidilecek rota, yürüyüşe katılan kişiler ve tahmini dönüş saati birine mutlaka bildirilmeli. Olası bir aksilikte ekiplerin doğru bölgeye daha hızlı ulaşabilmesi için bu bilgi hayat kurtarabilir.

Çanta, kıyafet ve ayakkabı seçimi hafife alınmamalı

Doğa yürüyüşünde en sık yapılan hatalardan biri, 'nasıl olsa kısa sürer' düşüncesiyle yetersiz hazırlık yapmak. Oysa yürüyüş süresi uzayabilir, hava değişebilir ya da rotada beklenmeyen bir aksilik yaşanabilir.

Bu nedenle çantada yeterli su, enerji verecek yiyecekler, kafa lambası, düdük, çakı, yedek kıyafet ve kişisel ilk yardım kiti bulunmalı. Telefonun şarjının bitebileceği ya da bazı bölgelerde sinyalin kesilebileceği de unutulmamalı.

Kıyafet seçiminde ise katmanlı giyinmek önemli. Tek bir kalın parça yerine, hava durumuna göre çıkarılıp giyilebilecek ince katmanlar tercih edilmeli. Pamuklu kıyafetler teri emip geç kuruduğu için doğa yürüyüşlerinde risk yaratabilir.

Ayakkabı seçimi de yürüyüşün en kritik parçalarından biri. Bileği destekleyen, zemine uygun ve su geçirmeyen bir bot tercih edilmeli. Yeni alınan botların ilk kez doğada giyilmesi ise ayak vurmasına ve yürüyüşün zorlaşmasına neden olabilir.

Grup temposu en yavaş kişiye göre ayarlanmalı

Doğa yürüyüşlerinde herkesin kondisyonu aynı olmayabilir. Bu yüzden grubun temposu en hızlı kişiye değil, en yavaş kişiye göre belirlenmeli. Gruptan kopmak, özellikle bilinen bir rota dışında yürünüyorsa ciddi risklere yol açabilir.

AKUT’un da dikkat çektiği noktalardan biri, kişisel kondisyonun üzerinde rota seçmemek. Sosyal medyada görülen manzaralara aldanıp hazırlıksız şekilde zorlu parkurlara çıkmak, sakatlanma ya da kaybolma riskini artırabilir.

Yürüyüş sırasında vücudu dinlemek de önemli. Susamayı beklemeden az az ve sık su içmek, enerji tamamen düşmeden küçük atıştırmalıklar tüketmek gerekir. 'Nasıl olsa su bulurum' ya da 'yol kısa' düşüncesiyle yetersiz su ve yiyecekle yola çıkmak, özellikle sıcak havalarda ciddi sorunlara neden olabilir.