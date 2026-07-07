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Doğa Yürüyüşüne Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Altın Kural

Doğa Yürüyüşüne Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Altın Kural

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 15:23
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Havaların ısınmasıyla birlikte doğa yürüyüşü ve trekking rotalarına ilgi artıyor. Ancak doğaya çıkmadan önce rota planından çanta hazırlığına, doğru ayakkabı seçiminden acil durum önlemlerine kadar birçok detaya dikkat etmek gerekiyor. 

AKUT’un doğa tutkunları için paylaştığı öneriler, güvenli bir yürüyüş için yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlatıyor.

Kaynak: AKUT

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Havaların ısınmasıyla doğa yürüyüşleri de yeniden popüler hale geldi.

Havaların ısınmasıyla doğa yürüyüşleri de yeniden popüler hale geldi.

Kimi kısa bir hafta sonu rotası için, kimi de daha uzun parkurlar için kendini doğaya atıyor.

Ancak doğa yürüyüşü, 'çıkalım biraz yürür döneriz' denilecek kadar hafife alınmaması gereken bir aktivite. Hava bir anda değişebilir, rota beklenenden uzun sürebilir ya da telefonun çekmediği bir alanda kalınabilir.

AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin doğa yürüyüşleri için paylaştığı öneriler de tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Güvenli bir yürüyüş için rota planından çanta hazırlığına kadar bazı detayları önceden düşünmek gerekiyor.

Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce plan yapmak gerekiyor

Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce plan yapmak gerekiyor

Trekking ya da hiking fark etmeksizin, doğaya çıkmadan önce ilk yapılması gereken şey rotayı iyi tanımak. Gidilecek bölgenin uzunluğu, zorluk derecesi, su kaynakları, iniş-çıkış yapısı ve tahmini dönüş süresi önceden bilinmeli.

Hava durumu da yürüyüşten önce mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle dağlık alanlarda hava kısa sürede değişebildiği için yalnızca birkaç gün öncesine bakmak yeterli olmayabilir. Yola çıkmadan hemen önce son tahminlere yeniden göz atmak daha güvenli olur.

Bir diğer önemli nokta ise yürüyüş planını bir yakınla paylaşmak. Gidilecek rota, yürüyüşe katılan kişiler ve tahmini dönüş saati birine mutlaka bildirilmeli. Olası bir aksilikte ekiplerin doğru bölgeye daha hızlı ulaşabilmesi için bu bilgi hayat kurtarabilir.

Çanta, kıyafet ve ayakkabı seçimi hafife alınmamalı

Doğa yürüyüşünde en sık yapılan hatalardan biri, 'nasıl olsa kısa sürer' düşüncesiyle yetersiz hazırlık yapmak. Oysa yürüyüş süresi uzayabilir, hava değişebilir ya da rotada beklenmeyen bir aksilik yaşanabilir.

Bu nedenle çantada yeterli su, enerji verecek yiyecekler, kafa lambası, düdük, çakı, yedek kıyafet ve kişisel ilk yardım kiti bulunmalı. Telefonun şarjının bitebileceği ya da bazı bölgelerde sinyalin kesilebileceği de unutulmamalı.

Kıyafet seçiminde ise katmanlı giyinmek önemli. Tek bir kalın parça yerine, hava durumuna göre çıkarılıp giyilebilecek ince katmanlar tercih edilmeli. Pamuklu kıyafetler teri emip geç kuruduğu için doğa yürüyüşlerinde risk yaratabilir.

Ayakkabı seçimi de yürüyüşün en kritik parçalarından biri. Bileği destekleyen, zemine uygun ve su geçirmeyen bir bot tercih edilmeli. Yeni alınan botların ilk kez doğada giyilmesi ise ayak vurmasına ve yürüyüşün zorlaşmasına neden olabilir.

Grup temposu en yavaş kişiye göre ayarlanmalı

Doğa yürüyüşlerinde herkesin kondisyonu aynı olmayabilir. Bu yüzden grubun temposu en hızlı kişiye değil, en yavaş kişiye göre belirlenmeli. Gruptan kopmak, özellikle bilinen bir rota dışında yürünüyorsa ciddi risklere yol açabilir.

AKUT’un da dikkat çektiği noktalardan biri, kişisel kondisyonun üzerinde rota seçmemek. Sosyal medyada görülen manzaralara aldanıp hazırlıksız şekilde zorlu parkurlara çıkmak, sakatlanma ya da kaybolma riskini artırabilir.

Yürüyüş sırasında vücudu dinlemek de önemli. Susamayı beklemeden az az ve sık su içmek, enerji tamamen düşmeden küçük atıştırmalıklar tüketmek gerekir. 'Nasıl olsa su bulurum' ya da 'yol kısa' düşüncesiyle yetersiz su ve yiyecekle yola çıkmak, özellikle sıcak havalarda ciddi sorunlara neden olabilir.

Teknolojiye tamamen güvenmemek gerekiyor

Teknolojiye tamamen güvenmemek gerekiyor

Doğa yürüyüşlerinde telefon, harita uygulamaları ve GPS büyük kolaylık sağlasa da tek güvence bunlar olmamalı. Telefonun şarjı bitebilir, cihaz bozulabilir ya da rota üzerinde sinyal kesilebilir.

Bu yüzden özellikle uzun ve zorlu yürüyüşlerde fiziksel harita ve pusula bulundurmak önemli. Bunları yalnızca çantaya koymak da yeterli değil; temel kullanımını bilmek gerekir.

Kaybolma ya da yaralanma gibi bir durumda panik yapmadan 112’ye ulaşmak ve mümkünse net konum paylaşmak ilk adım olmalı. Ardından güvenli bir noktada beklemek, vücut ısısını korumak ve görünür olmaya çalışmak gerekir.

Acil durumlarda düdük kullanmak da kurtarma ekiplerinin kişiye ulaşmasını kolaylaştırabilir. Uluslararası acil durum sinyali olarak dakikada altı kez düdük çalmak, bir dakika beklemek ve aynı düzeni tekrarlamak öneriliyor.

Doğada iz bırakmadan yürümek de sorumluluğun parçası

Trekking yalnızca güvenli yürümekle sınırlı değil. Doğaya çıkarken çevreyi korumak da en az hazırlık kadar önemli.

Yürüyüş sırasında ortaya çıkan çöpler kesinlikle doğada bırakılmamalı. Ambalajlar, yiyecek artıkları ve kullanılan malzemeler şehir merkezine kadar geri taşınmalı. Doğal alanlarda iz bırakmadan hareket etmek, hem ekosistemi korumak hem de aynı rotayı kullanacak diğer yürüyüşçüler için önemli bir sorumluluk.

Doğa yürüyüşü, doğru hazırlık yapıldığında keyifli ve güvenli bir deneyime dönüşebilir. Ancak rota, hava durumu, ekipman, grup temposu ve acil durum planı ihmal edildiğinde aynı yürüyüş beklenenden çok daha riskli hale gelebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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