DOA Sistemi Vatandaşa Zam Olarak Yansıdı: İçeceklerdeki Fiyat Artışları Dikkat Çekti
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Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi devreye girdi. Milyonlarca atık ambalaj özel makinelere yüklendi. Uzun kuyruklar oluşurken kampanya vatandaş tarafından ilgi gördü. Ancak marketlere uğrayan vatandaşlar 1 TL geri ödeme yapılan ambalajlı ürünlere yüksek zamlar yapıldığını fark etti.
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Özellikle 1 Temmuz'dan sonra su ve soda gibi içeceklere yüksek oranlarda zamlar geldi.
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Bu Temmuz artışlarının yazın gelmesiyle talep artışı mı olduğu yoksa DOA ile ilgili mi olduğu kafa karıştırdı.
Ambalajlı ürünlere en az 2 liralık zamlar gelmesi tepki çekti.
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Bunu dönüşüm fırsatçılığı olarak görenler de var.
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Ürünlere en az %25 zam geldi.
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Maliyet artışının söz konusu olmadığını düşünenler de var.
Firmalardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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