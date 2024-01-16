Dizilerdeki En Kötü Oyuncu Değişikliğinden ABD Askerlerine Satılan Çocuklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Dizilerdeki En Kötü Oyuncu Değişikliğinden ABD Askerlerine Satılan Çocuklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Ocak Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Survivor'da daha önce büyük tartışmalara giren ve düşman bile olmadıklarını iddia eden Poyraz ve Aleyna arasında garip anlar yaşandı. Poyraz'ın Aleyna'ya bakışları dikkat çekti.
2. Yine Survivor'da Poyraz ile birlikte balık tutmak için denize açılan Yasin, denizde mahsur kaldı.
3. Kızılcık Şerbeti fragmanında Mustafa'nın kısır olduğunun öğrenilmesinden sonra ortalık iyice karıştı. Nilay'ın Mustafa'yı aldatıp aldatmadığı merak konusu oldu.
4. Ömer dizisinde izleyicinin nefretini kazanan Tahir sınır tanımamaya devam ediyor. Vicdan'ı Şükran'ın evine getirmesinin ardından Tahir'e tepki yağdı.
5. Müge Anlı'da kendisinden 21 gündür haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşılmasının ardından cinayete kurban gittiği netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Survivor yarışmacılarının aşk hayatlarını stalk'layarak kimlerle sevgili/evli olduklarını ortaya koyduk.
7. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan bir kadın, Adana'dan iki çocuğunun ABD'li askerlere satıldığını iddia etti.
8. Vatanını ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getiren Müge Anlı, kendisini "vatan haini" ilan edenlere tepki gösterdi.
9. Yahşi Cazibe dizisinde Simge'nin aslında iyi biri olduğuna dair bir teori ortaya atıldı.
10. Twitter'da dizilerdeki kötü oyuncu değişiklikleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Prof. Dr. Celal Şengör, bitmek bilmeyen Kızıl Goncalar polemiğinde RTÜK'e meydan okudu.
12. Merakla beklenen İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu.
13. Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın para kazanmak için palyaço kılığına girmesi sosyal medyanın diline düştü.
14. Show TV'nin büyük umutlarla yayınlanmaya başlayan Ne Gemiler Yaktım dizisi erken final kararı aldı.
15. Gülse Birsel yeni dizi projesiyle ilgili ilk kez konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda