Kızıl Goncalar Polemiğinde Prof. Dr. Celal Şengör'den RTÜK Başkanına Açık Mektup: Hodri Meydan
Kızıl Goncalar Polemiğinde Prof. Dr. Celal Şengör'den RTÜK Başkanına Açık Mektup: Hodri Meydan
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yönelik tartışmalar sürüyor. RTÜK tarafından birkaç kez ceza uygulanan diziye yönelik eleştirilere yorum yapan Prof. Dr. Celal Şengör'e, RTÜK başkanından eleştiri gelmişti. RTÜK Başkanının 'kendi işine baksın' dediği Prof. Dr. Celal Şengör'den ise yanıt geldi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yönelik tartışmalar sürüyor. RTÜK tarafından birkaç kez ceza uygulanan diziye yönelik eleştirilere yorum yapan Prof. Dr. Celal Şengör'e, RTÜK başkanından eleştiri gelmişti. RTÜK Başkanının 'kendi işine baksın' dediği Prof. Dr. Celal Şengör'den ise yanıt geldi.
Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün yorumu 'Şengör’den RTÜK Başkanına açık mektup' diyerek paylaştı.
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.
RTÜK tarafından incelemeye alınan dizinin çekim izinleri iptal edildi, para cezası uygulandı.
Kızıl Goncalar dizisi hakkında farklı görüşler ortaya çıkarken Prof. Dr. Celal Şengör ise diziye verilen tepkilere yönelik sert bir açıklama yapmıştı.
"Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır."
Şengör'ün açıklamalarına cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.
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Fatih Altaylı aracılığıyla bir açık mektup yayınlayan Şengör, RTÜK Başkanı Şahin'e tepki gösterdi.
" Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri ve RTÜK üyeleri koydukları yasakla, İslamiyet’i değil, çirkin suçlar işledikleri sık sık gazete manşetlerimizde görülen ve aslen anayasamızca yasaklanmış olan tarikatları korumaktadır."
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