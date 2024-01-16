Kızıl Goncalar Polemiğinde Prof. Dr. Celal Şengör'den RTÜK Başkanına Açık Mektup: Hodri Meydan

Aşağıdaki mektubu önce doğrudan RTÜK’e yollamayı düşünmüştüm. Ama sonra halkımızın da bu cevabı bilmesinin yararlı olacağı geldi aklıma. Onun için de uygun gördüğün takdirde yayımlaman arzusu ile sana yolluyorum.

Ebubekir Şahin Bey Hazretleri bilimsel bir ifadeyi mahkemeye götürmeğe kalkarken, acaba kendisini Engizisyon mahkemesi savcısı mı sanmaktadır?