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Kızıl Goncalar Polemiğinde Prof. Dr. Celal Şengör'den RTÜK Başkanına Açık Mektup: Hodri Meydan

Kızıl Goncalar Polemiğinde Prof. Dr. Celal Şengör'den RTÜK Başkanına Açık Mektup: Hodri Meydan

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 16:54

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yönelik tartışmalar sürüyor. RTÜK tarafından birkaç kez ceza uygulanan diziye yönelik eleştirilere yorum yapan Prof. Dr. Celal Şengör'e, RTÜK başkanından eleştiri gelmişti. RTÜK Başkanının 'kendi işine baksın' dediği Prof. Dr. Celal Şengör'den ise yanıt geldi.

Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün yorumu 'Şengör’den RTÜK Başkanına açık mektup' diyerek paylaştı.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.

Tarikat sahneleriyle eleştirilerin odağına gelen Kızıl Goncalar dizisine farklı kesimlerden tepki yağdı. Birçok izleyici, dizinin henüz ilk bölümünün yayınlanmasının ardından, Kızıl Goncalar'ı RTÜK'e şikayet etti.

RTÜK tarafından incelemeye alınan dizinin çekim izinleri iptal edildi, para cezası uygulandı.

RTÜK tarafından incelemeye alınan dizinin çekim izinleri iptal edildi, para cezası uygulandı.

Diziye yoğun tepkiler devam ederken dizi setine güvenlik önlemleri artırılmış, dizinin afişlerine saldırı düzenlenmişti. Daha sonra diziye para cezası uygulandığı ve çekim izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Kızıl Goncalar dizisi hakkında farklı görüşler ortaya çıkarken Prof. Dr. Celal Şengör ise diziye verilen tepkilere yönelik sert bir açıklama yapmıştı.

Kızıl Goncalar dizisi hakkında farklı görüşler ortaya çıkarken Prof. Dr. Celal Şengör ise diziye verilen tepkilere yönelik sert bir açıklama yapmıştı.

Fatih Altaylı aracılığıyla bir mektup yayınlayan Şengör, 'Yapılanların bir kısmı doğrudan anayasamızdaki lâiklik ilkesine karşı oldukları için yasal suç (RTÜK’ünki dâhil!), diğerleri de en basit ahlâk kaidelerini rencide ettikleri için toplumsal birer ayıptır.' ifadelerine yer vermişti. 

"Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır."

"Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır."

RTÜK bu gibi kişilerin mi emrindedir, yoksa lâik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi? Soruşturma kararı alan RTÜK’te tek bir tane uygar adam veya kadın yok mudur? Varsa bunlar neden yukarıda belirtilen kararın alındığı toplantıyı terk etmemişlerdir? Daha önce bir programda İbrahim ve Musa “peygamberlerin” tarihi değil mitolojik, yani masalsı karakterler olduğunu söylediğim için o programa da ceza kesmeye kalkmıştı RTÜK.

Şengör'ün ilk açıklamalarının detaylarına burada yer vermiştik;

Şengör'ün açıklamalarına cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.

Şengör'ün açıklamalarına cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Şahin, 'Bakın, adının önünde prof yazan bazı kişiler, ekranlarda boy göstererek, utanmadan RTÜK'ü, bahse konu dizi üzerinden ve kendi yayın ihlalleri nedeniyle aldıkları cezalar sebebiyle hedef gösteriyor. O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın. Uzmanlık alanındaki konularda ahkam kessin. Bıraksın da biz de işimizi yapalım.' ifadelerine yer vermişti.

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Fatih Altaylı aracılığıyla bir açık mektup yayınlayan Şengör, RTÜK Başkanı Şahin'e tepki gösterdi.

Fatih Altaylı aracılığıyla bir açık mektup yayınlayan Şengör, RTÜK Başkanı Şahin'e tepki gösterdi.

Aşağıdaki mektubu önce doğrudan RTÜK’e yollamayı düşünmüştüm. Ama sonra halkımızın da bu cevabı bilmesinin yararlı olacağı geldi aklıma. Onun için de uygun gördüğün takdirde yayımlaman arzusu ile sana yolluyorum.

Ebubekir Şahin Bey Hazretleri bilimsel bir ifadeyi mahkemeye götürmeğe kalkarken, acaba kendisini Engizisyon mahkemesi savcısı mı sanmaktadır?

" Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri ve RTÜK üyeleri koydukları yasakla, İslamiyet’i değil, çirkin suçlar işledikleri sık sık gazete manşetlerimizde görülen ve aslen anayasamızca yasaklanmış olan tarikatları korumaktadır."

" Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri ve RTÜK üyeleri koydukları yasakla, İslamiyet’i değil, çirkin suçlar işledikleri sık sık gazete manşetlerimizde görülen ve aslen anayasamızca yasaklanmış olan tarikatları korumaktadır."

Celal Şengör, kendisine 'sabah din bilimci, öğleden sonra yer bilimci, akşam programlarında da güvenlik bilimci proflardan öğrenecek değiliz' diyen Şahin'e olan sözlerini ise şu ifadelerle noktalandırıyor;

İsmimin önünde sadece prof. yazmıyor. Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri ismimin önünde ve arkasında yazılanların tamamına bir göz atsa benim kendi işime ne kadar baktığımı görür. Ben ne din bilimci, ne de güvenlik uzmanıyım, sadece jeoloğum – ama kültürlü cinsinden. Kendisi ise işini yapmamaktadır.

Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'ya ilettiği açık mektubun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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