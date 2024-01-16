Adana’da ABD Askerlerine Satılan Çocuklar: 2 Çocuk Babaları Tarafından Parayla Satılmış

Sabah Gazetesi’nden Murat Karaman'ın haberine göre ise ABD’li askerlere satılan çocukların sayısı oldukça fazla. 40 yıldır İncirlik'te yaşadığını söyleyen Mahmut Açar, 'ABD'li askerlerin Türk çocuklarını satın almaları doğrudur. ABD'lilere evlatlık veren çok aile var. Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı' diye konuştu.