Adana’da ABD Askerlerine Satılan Çocuklar: 2 Çocuk Babaları Tarafından Parayla Satılmış
Jeffrey Epstein’in yeniden gündem olmasıyla birlikte kaybolan Türk çocukları da akıllara gelmişti. Epstein’in özel uçağının pilotunun, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden çocuk kaçırdıklarını itiraf ettiği iddia ediliyordu. ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programında ise Adana’da bulunan İncirlik Üssü’ndeki ABD askerlerinin 2 tane çocuğu evlatlık olarak aldığı ortaya çıktı. Şükran Berberoğlu isimli kadın, çocuklarını babasının para karşılığı sattığını iddia etti.
ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, içerisinde küçük çocukların da olduğu fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada cezaevinde intihar etmişti.
Epstein’in dava dosyaları yayınlanırken, Epstein ile bağlantısı olan olan kişiler de ortaya çıkmıştı.
Epstein’in özel uçağının pilotunun da mahkeme aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden küçük çocukların kaçırıldığına dair ifade verdiği iddia edilmişti.
ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan bir kadın, çocuklarının ABD’li askerlere satıldığını iddia etti.
Adana’da yaşayan Şükran Berberoğlu isimli kadın, Hatice isimli çocuğunun 4 yaşındayken, Seçil isimli çocuğunun ise 7 aylıkken babası tarafından Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nde görevli ABD’li askerlere para karşılığında satıldığını söyledi.
Programdan görüntüler 👇
Sabah Gazetesi’nden Murat Karaman'ın haberine göre ise ABD’li askerlere satılan çocukların sayısı oldukça fazla. 40 yıldır İncirlik'te yaşadığını söyleyen Mahmut Açar, 'ABD'li askerlerin Türk çocuklarını satın almaları doğrudur. ABD'lilere evlatlık veren çok aile var. Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı' diye konuştu.