Oyuncu Kadrosu Şampiyonlar Ligi Gibiydi: Show TV'nin Sezona Umutla Başlayan Dizisi Final Kararı Aldı!

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi ne yazık ki reytinge kurban gitti ve yayından kaldırıldı. O diziler arasına başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Show TV dizisi de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz 6 bölüm yayınlanan bir dizi daha erken final kararı aldı!