Oyuncu Kadrosu Şampiyonlar Ligi Gibiydi: Show TV'nin Sezona Umutla Başlayan Dizisi Final Kararı Aldı!
Oyuncu Kadrosu Şampiyonlar Ligi Gibiydi: Show TV'nin Sezona Umutla Başlayan Dizisi Final Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi ne yazık ki reytinge kurban gitti ve yayından kaldırıldı. O diziler arasına başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Show TV dizisi de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz 6 bölüm yayınlanan bir dizi daha erken final kararı aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne Gemiler Yaktım sezona büyük umutlarla iddialı bir yapım olarak başlamıştı.
Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde rol aldığı dizinin konusu da oldukça iddialıydı.
Özellikle ilk iki bölümde büyük ses getiren dizi, ilerleyen haftalarda ne yazık ki reytinglere kurban gitmeye başladı.
Pazartesi gününden pazar gününe alındıysa da istenen reyting seviyesine ulaşamadı ve ne yazık ki erken final kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ne Gemiler Yaktım dizisi 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın