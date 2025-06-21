Direksiyonu Ege'ye Doğru Kırdığınızda Playlist'te Çalması Gereken 13 Şarkı

Yaz geldiyse rotayı Ege'ye ve sıcak denizlere doğru çeviriyoruz. Peki Ege'ye doğru giderken ne dinlemek gerekiyor? İçimizdeki o sıcak güneşi ve enerjiyi ortaya çıkarmak için ihtiyacımız olan şarkıları derledik. Ee ne duruyoruz, hadi bakalım başlıyoruz!