Direksiyonu Ege'ye Doğru Kırdığınızda Playlist'te Çalması Gereken 13 Şarkı
Yaz geldiyse rotayı Ege'ye ve sıcak denizlere doğru çeviriyoruz. Peki Ege'ye doğru giderken ne dinlemek gerekiyor? İçimizdeki o sıcak güneşi ve enerjiyi ortaya çıkarmak için ihtiyacımız olan şarkıları derledik. Ee ne duruyoruz, hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Bodrum
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2. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde
3. Kalben - Sadece
4. Büyük Ev Ablukada – Takıl Yani Takmıyo Belli
5. Nükhet Duru – Ben Sana Vurgunum
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6. Bülent Ortaçgil & Teoman - Eylül Akşamı
7. Zülfü Livaneli - Gökkuşağı Gönder Bana
8. Sezen Aksu - Gülümse
9. Mabel Matiz - A Canım
10. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir
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11. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Kazılı Kuyum
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