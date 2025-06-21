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Direksiyonu Ege'ye Doğru Kırdığınızda Playlist'te Çalması Gereken 13 Şarkı

etiket Direksiyonu Ege'ye Doğru Kırdığınızda Playlist'te Çalması Gereken 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 23:36

Yaz geldiyse rotayı Ege'ye ve sıcak denizlere doğru çeviriyoruz. Peki Ege'ye doğru giderken ne dinlemek gerekiyor? İçimizdeki o sıcak güneşi ve enerjiyi ortaya çıkarmak için ihtiyacımız olan şarkıları derledik. Ee ne duruyoruz, hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Bodrum

2. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde

3. Kalben - Sadece

4. Büyük Ev Ablukada – Takıl Yani Takmıyo Belli

5. Nükhet Duru – Ben Sana Vurgunum

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6. Bülent Ortaçgil & Teoman - Eylül Akşamı

7. Zülfü Livaneli - Gökkuşağı Gönder Bana

8. Sezen Aksu - Gülümse

9. Mabel Matiz - A Canım

10. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir

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11. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Kazılı Kuyum

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Begüm
Begüm
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