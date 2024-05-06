Dinlerken Kendini Güvende Hissedeceğin Şarkı Hangisi?
Dinlerken Kendini Güvende Hissedeceğin Şarkı Hangisi?
Şarkılar yeri geldiğinde bizi teselli eder ve bize adeta sarılırlar. Peki sen hangi şarkıyla güvende hissedeceksin?
Cevap testin sonunda!
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1. Yakın arkadaşların seni en çok hangi kelime ile tanımlar?
2. Gün içinde kendini genellikle hangi ruh halinde bulursun?
3. Peki şu an nerede olmak isterdin?
4. Son zamanlarda şu duygulardan hangisinin eksikliğini çekiyorsun?
5. Stresli olduğun anlarda nasıl davranırsın?
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6. Daha önce hiç bulunmadığın bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
7. Günde kaç saat müzik dinliyorsun?
8. Son olarak bir şeyi yapmadan önce kaç kez düşünürsün?
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