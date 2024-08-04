Dinlerken Etrafa Kışkırtıcı Bakışlar Atmanı Sağlayacak 10 Dinamik Şarkı
Dinlerken Etrafa Kışkırtıcı Bakışlar Atmanı Sağlayacak 10 Dinamik Şarkı
Herkesin bazen kendini güçlü, özgüvenli ve biraz da kışkırtıcı hissetmeye ihtiyacı vardır. Bunu hareketlerinden önce dinlediğin şarkılarla da sağlayabilirsin!
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1. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
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2. Foster The People - Pumped Up Kicks
3. The Black Keys - Gold On The Ceiling
4. Tame Impala - Elephant
5. Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll
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