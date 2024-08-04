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Dinlerken Etrafa Kışkırtıcı Bakışlar Atmanı Sağlayacak 10 Dinamik Şarkı

etiket Dinlerken Etrafa Kışkırtıcı Bakışlar Atmanı Sağlayacak 10 Dinamik Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:11

Herkesin bazen kendini güçlü, özgüvenli ve biraz da kışkırtıcı hissetmeye ihtiyacı vardır. Bunu hareketlerinden önce dinlediğin şarkılarla da sağlayabilirsin!

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1. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

2. Foster The People - Pumped Up Kicks

3. The Black Keys - Gold On The Ceiling

4. Tame Impala - Elephant

5. Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll

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6. Vampire Weekend - A-Punk

7. MGMT - Time to Pretend

8. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

9. TWO DOOR CINEMA CLUB - WHAT YOU KNOW

10. The 1975 - The Sound

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