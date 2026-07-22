Dinleme Geçmişinizi Ele Geçirecek Parçalar
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Bazı şarkıları dinlemeye doyamıyoruz. Bu şarkılardan bazılarını peş peşe 2-3 kere dinlediğimiz bile oluyor hatta. Sözleri ya da melodileri bizi çok etkileyen replay tuşuna birkaç kere basmamıza neden olan şarkılar neler?
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Manifest - Snap
Taylor Swift - Blank Space
Imagine Dragons - Believer
Teoman - Kupa Kızı ve Sinek Valesi
Cecilia Krull - My Life is Going On
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Adele - Rolling in the Deep
Model - Pembe Mezarlık
Micheal Jackson - They Don't Care About Us
Gotye - Somebody That I Used To Know
MFÖ - Ali Desidero
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Sezen Aksu - Tükeneceğiz
Volkan Konak - Yarim Yarim
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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