article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinleme Geçmişinizi Ele Geçirecek Parçalar

etiket Dinleme Geçmişinizi Ele Geçirecek Parçalar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı şarkıları dinlemeye doyamıyoruz. Bu şarkılardan bazılarını peş peşe 2-3 kere dinlediğimiz bile oluyor hatta. Sözleri ya da melodileri bizi çok etkileyen replay tuşuna birkaç kere basmamıza neden olan şarkılar neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest - Snap

Manifest'in her şarkısı için bunu söylemek mümkün. Ama Snap'in hepimizde yeri ayrı. Dinledikçe dinleyesimiz gelen Snap, ilk kez dinleyenlerin bile çok beğendiği bir şarkı. Enerjik ve modu yükselten şarkıyı bir kere dinleyip bırakan yoktur herhalde.

Taylor Swift - Blank Space

Taylor Swift çok albüm yapsa da Blank Space'in yeri hepimizde ayrı. Sözleriyle bayıldığımız şarkının müziği de çok etkili. Pop şarkıları içinde en başarılılardan biri olarak gösterilen Blank Space'i birkaç kez dinlemeden durmak neredeyse imkansız!

Imagine Dragons - Believer

Believer'ın dünya çapındaki başarısından bahsetmeye gerek yok. Temposu hiç düşmeyen şarkı bir anda enerjiyi yükseltiyor. Dinlerken verdiği enerji sayesinde tek sefer dinleyerek geçen pek olmuyor. Özellikle spor yaparken dinlemek motivasyonu artırmaya da yardımcı oluyor.

Teoman - Kupa Kızı ve Sinek Valesi

Rock müziğinin Türkiye temsilcilerinden olan Teoman'ın Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkısı bir film tadında. Çoğu kişinin gençliğinin şarkısı olan bu parçayı her dinlediğinizde yeni bir şey keşfediyorsunuz aslında. Dinlerken yoğun duygular yaşatan şarkıyı Teoman'dan birkaç kere dinlemek gerek.

Cecilia Krull - My Life is Going On

La Casa de Papel dizisiyle meşhur olan şarkı dinlerken insana huzur veriyor. My Life is Going On şarkısı, dramatik bir atmosfere sahip olsa da insan dinlemeyi bırakamıyor. Bir kere dinledikten sonra hemen ikinciye dönülüyor. Sözleri, melodisi yanında Cecilia Krull'un sesi de şarkının bu kadar sevilmesinin nedeni.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adele - Rolling in the Deep

Adele hakkında söylenecek söz yok. Adele'in güçlü yorumu duygusal sözlerle birleşince tekrar çalmak mecburi oluyor. Ayrılık temalı olsa da ikinciye dinlemeden durmak zor. Rolling in the Deep şarkısı o kadar çok dinlendi ki kime sorarsak soralım ezbere biliyor.

Model - Pembe Mezarlık

Model grubunun birçok unutulmaz şarkısı var. Pembe Mezarlık da bunlardan biri elbette. Duygusal yönü ağır basan bir şarkı olsa da melodisiyle eğlendirmeyi de biliyor. Böyle farklı tarzı olan bir şarkıyı tek sefer dinlemeyle bırakacak değiliz elbette.

Micheal Jackson - They Don't Care About Us

Micheal Jackson şarkılarının hepsi tekrar tekrar dinleniyor. Etkileyici ve güçlü ritimleriyle öne çıkan They Don't Care About Us şarkısı çok uzun yıllar geçse de dinleniyor. Tek sefer dinlemenin yeterli gelmediği bir şarkı varsa o da bu şarkıdır!

Gotye - Somebody That I Used To Know

Zamanının en büyük hitlerinden olan şarkı zamansız şarkılardan biri aslında. Çıktığı ilk günden beri herkesin beğenerek dinlediği şarkının dinleyenler üzerinde farklı bir etkisi var. Bir kere dinlediğinizde gün boyu zihninizde çaldığı için tekrar açıp dinlemek zorunda kalıyorsunuz zaten.

MFÖ - Ali Desidero

Ali Desidero, klasik bir parça. İlk çıktığı dönemden beri her nesilin severek dinlediği bir şarkı. Eğlenceli müziği ve farklı sözleriyle herkesin favorisi olmaya aday. Bu kadar beğenilen şarkının tekrar tekrar çalınmadığını düşünmek doğru olmaz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezen Aksu - Tükeneceğiz

Sezen Aksu'nun en etkileyici şarkılarından biri olan Tükeneceğiz, yoğun duygular hissettiriyor. Şarkıyı dinlerken kendinizi bir anda içinde buluyorsunuz. Sözlerinden bestesine her şeyiyle tam bir başyapıt olan şarkı tek dinlemeyle geçilecek gibi değil.

Volkan Konak - Yarim Yarim

Volkan Konak'ın eşsiz yorumlarından biri olan Yarim Yarim, en sevilen şarkısı olabilir. Volkan Konak'ın sesiyle başka bir seviyeye çıkan şarkıyı dinlerken birçok duyguyu aynı anda hissediyorsunuz. Bu yüzden hiç bıkmadan birçok kere dinlenebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın