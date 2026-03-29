Dinlediğin Metal Gruplarına Göre Ne Kadar Sert Olduğunu Ölçüyoruz!

29.03.2026 - 15:01

Metalciysen sert olabilirsin ama gerçekten ne kadar ileri gidebiliyorsun? Klasik heavy metal sınırında mı takılıyorsun, yoksa daha karanlık melodilere geçebiliyor musun? Bu testte seçeceğin gruplara göre sertlik seviyeni ölçüyoruz.

Haydi başlayalım! 👇

Reklam

1. Heavy metal deyince vazgeçemediğin o grup hangisi?

2. Playlist’inde en çok hangi gruba yer veriyorsun?

3. Senin için thrash metal’in en iyi temsilcisi hangisi?

4. Metalcore tarafında tercihin hangisi?

5. Senin için death metal’in en iyi temsilcisi hangisi?

Reklam

6. Black metal tarafında hangisi sana daha yakın?

7. Festival afişinde görünce “İşte bu!” dediğin grup?

8. Yeni nesil sertlik deyince tercihin hangisi olur?

Sen, sertliği kontrollü yaşıyorsun!

Sen metal dinliyorsun ama dozunu biliyorsun. Klasik heavy metal ve modern akımlar arasında dengeli bir çizgin var. Sertliği seviyorsun ama her şeyin kaosa dönmesine ihtiyacın yok! Melodi, sahne enerjisi ve güçlü vokaller senin için önemli. Dinlediğin gruplar sağlam ama herkesin sindirebileceği seviyede. Yani evet, sertsin ama ölçüyü kaçırmıyorsun.

Sen yüksek voltajda takılanlardansın!

Sen metal müzikte sınırları zorlamayı seviyorsun. Thrash, metalcore ve groove... Dinlerken tempo düştüğünde sıkılıyorsun, konserlerde sakin kalman mümkün değil! Müziği sadece dinlemiyor, yaşıyorsun. Sertlik seni rahatsız etmiyor, aksine yükseltiyor. Playlist’in çoğu kişiye ağır gelebilir ama senin için bu normal seviye. Net söyleyelim, sen bayağı yüksek voltajdasın!

Sen, tehlikeli derecede sertsin!

Brutal vokaller, karanlık atmosfer ve yoğun tempo… Sen işin en uç noktasına yakınsın. Death ve black metal tarafı sana daha yakın, hatta konfor alanın. Yumuşak şeyler seni çabuk sıkıyor. Metal müziğin sınırlarını zorlamak hoşuna gidiyor. Sertlik senin için sadece ses değil, bir duruş! Playlist’ini, bilmeyen biri açarsa kısa süreli şok yaşayabilir. Açık konuşalım, Sen ciddi anlamda sertsin.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Reklam
