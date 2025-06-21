Dilan Polat ve Sıla Doğu Yalnız Bırakmadı: Anoreksiya Yüzünden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a Veda
Nihal Candan’ın ölüm haberi ilk olarak sosyal medya fenomeni Sıla Doğu tarafından duyuruldu. Cezaevinde tanıştıkları ve benzer süreçlerden geçtikleri bilinen ikili, yakın bir dostluk kurmuştu.
Bir süredir anoreksiya ile savaşan Nihal Candan yaşam savaşını kaybetti. 30 yaşında hayata veda eden isim gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan fenomen isimler arasında yer alan Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu, Nihal Candan’ın cenaze törenine katıldı.
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Dilan Polat ve Sıla Doğu Nihal Candan'ın annesini teselli etti.
Bahar Candan'ın Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanırken "Ablam!" feryadı yürek burktu.
Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim yarışmasından arkadaşı Özden Cerrahoğlu dostunu yalnız bırakmadı.
Mekanı cennet olsun...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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