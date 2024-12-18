Dilan Polat ve Sıla Doğu Hakkında Yeni Dava: 1 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile bir partide çekilen görüntüleri çok konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki kardeş hakkında “hayasızca hareket” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istedi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, savcılıkta verdiği ifade de suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi