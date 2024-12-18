Dilan Polat ve Sıla Doğu Hakkında Yeni Dava: 1 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Dilan Polat ve Sıla Doğu Hakkında Yeni Dava: 1 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile bir partide çekilen görüntüleri çok konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki kardeş hakkında “hayasızca hareket” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istedi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, savcılıkta verdiği ifade de suçlamaları kabul etmedi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında düzenlenen partide Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun dudak dudağa öpüştüğü görüntüler gündem olmuş ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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Sabah Gazetesi’nden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, re’sen açılan soruşturma tamamlandı ve savcılık Dilan Polat ile Sıla Doğu için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporunda müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat'ın, Sıla Doğu'yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü belirtildi. Dilan Polat, "Yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı.
Sıla Doğu ise ifadesinde "Kız kardeşimle 9 ay cezaevinde kalma sonrası 'Bugünler geçecek demedim mi' diyerek kendisini öptüğüm esnada refleks olarak 2 saniye dudak dudağa geldik. Böyle bir suçlamayla buraya geldiğim için çok utanıyorum" diyerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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