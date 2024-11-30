Dilan Polat Yine Formunda: Bu Sefer de Sosyal Medyada Viral Olan Camsil İçme Şakasını Yaptı

Dilan ve Engin Polat çifti, tahliye olmalarının ardından sosyal medyadan uzak kalma kararı almışlardı hatırlarsanız. Elbette Dilan Polat kararı çok kısa sürede bozdu. Hatta ablası Sıla Doğu ile yaptığı bir paylaşım başına bela da olmuştu. Fakat hiçbir şey Dilan Polat'ı durdurmaya yetmiyor. Kendisi şimdi de bir şaka videosuyla karşımıza çıktı.
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Dilan Polat, son dönemde sosyal medyada viral olan 'camsil içme' şakasını yaptı.
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Zaten intihara meyilli olduğu bilinen Polat'ın bu şakası hem eşi Engin Polat'ı hem de çalışanlarını korkuttu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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