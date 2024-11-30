Dilan Polat Yine Formunda: Bu Sefer de Sosyal Medyada Viral Olan Camsil İçme Şakasını Yaptı

Dilan ve Engin Polat çifti, tahliye olmalarının ardından sosyal medyadan uzak kalma kararı almışlardı hatırlarsanız. Elbette Dilan Polat kararı çok kısa sürede bozdu. Hatta ablası Sıla Doğu ile yaptığı bir paylaşım başına bela da olmuştu. Fakat hiçbir şey Dilan Polat'ı durdurmaya yetmiyor. Kendisi şimdi de bir şaka videosuyla karşımıza çıktı.